Реактивный сюрприз в Одессе: какие дроны испытывала Россия в воскресную ночь на южном направлении

В ночь на 5 апреля противник атаковал Одессу и область комбинированными группами дронов, среди которых были реактивные средства террора.

Точную модификацию реактивных дронов пока не могу назвать, но вероятнее всего, на Одессе испытывалась тактика и эффективность применения этих средств, с учетом растущих показателей перехвата вражеских целей при налетах дронами-перехватчиками.

Напомню, что 11 января ГУР МО сообщило о том, что противником впервые была применена модификация "Герань-5", представляющая собой мини-ракету дозвукового типа.

Примечательно, что реактивные дроны типа Shahed-238 Россия применяла намного раньше и первые сообщения о сбитии таких средств террора появились еще в январе 2024. На протяжении 2025 года РОВ неоднократно применяли Shahed-238 в ходе налетов по Украине, но массовой популярности они не получили.

В Одессе "Шахед" попал в многоэтажку, есть погибшие: последствия ночных обстрелов Украины

Тем не менее, по мере масштабирования применения Украиной дронов-перехватчиков, враг не сидел сложа руки, а искал путь обхода этого средства противодействия. Вот только враг ограничен в ТТХ своих изделий, и если даже говорить о попытке снизить эффективность украинских дронов-перехватчиков, то тут либо путь повышения маневренности, либо скорости.

Дроны с планером по схеме "летающее крыло" обладают не особо выдающейся маневренностью, а если им еще повысить скорость в 2-3 раза, то она снижается еще больше. Поэтому у РОВ появился еще один тип реактивного дрона — "Герань-5", который на деле является не результатом их сумрачного гения, а копией иранского Karrar. То есть и тут не обошлось без иранских технологий.

Чтобы не атаковало Одессу и область, из-за чего пострадали мирные жители, Shahed-238 или "Герань-5"/ Karrar, это было испытание. В первую очередь, попытка прорыва нашей полосы дронов-перехватчиков. Одесса, как и всегда на протяжении всего полномасштабного вторжения, остается для оккупантов не только зоной для террора, но и для экспериментов и испытаний новых средств поражения, тактики, прочих изделий и модификаций.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Важно