В Одессе "Шахед" попал в многоэтажку, есть погибшие: последствия ночных обстрелов Украины

Российские оккупанты в ночь на 6 апреля осуществили атаку беспилотниками. В частности, под ударом оказалась Одесса, где один из дронов попал в многоэтажку.

В результате атаки были разрушены с третьего по пятый этажи жилого дома — известно о трех погибших, в частности, о ребенке. Об этом сообщил председатель МВА Сергей Лысак.

Еще 10 человек получили ранения, двое из них — находятся в тяжелом состоянии. Среди раненых есть двухлетний ребенок и двое подростков 17 и 18 лет.

В Приморском районе Одессы был поврежден жилой многоэтажный комплекс и 7 частных домов. В Киевском районе пострадал один многоэтажный дом, 5 частных домов, частное дошкольное учреждение, магазин и 27 автомобилей.

В то же время в 7:29 Воздушные силы ВСУ сообщили о большем количестве БПЛА, которые движутся в Одесскую область.

Атака россиян на Днепропетровщину

Ночью россияне били по Никопольскому району. Враг использовал FPV-дроны, артиллерию и РСЗО. В результате атаки возник пожар: горел частный дом. Также был поврежден еще один дом, магазин, пожарное депо, газопровод, коммунальное предприятие и авто.

Из-за вчерашних атак повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, почта, сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Также в результате атаки ударного беспилотника по Синельникову возник пожар. Там повреждены 2 частных дома, аптека, газопровод и линия электропередачи.

Россияне обесточили Чернигов

В результате ночного обстрела Черниговщины было обесточено почти 350 тысяч абонентов в Чернигове, Прилуках и двух районах региона.

Городской голова Юрий Фомичев сообщил, что также был обесточен и город Славутич.

В "Черниговоблэнерго" пообещали приступить к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью.

