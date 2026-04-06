В Одесі "Шахед" влучив у багатоповерхівку, є загиблі: наслідки нічних обстрілів України

Російські окупанти в ніч на 6 квітня здійснили атаку безпілотниками. Зокрема, під ударом опинилася Одеса, де один з дронів влучив у багатоповерхівку.

Внаслідок атаки було зруйновано з третього по п'ятий поверхи житлового будинку — відомо про трьох загиблих, зокрема, про дитину. Про це повідомив голова МВА Сергій Лисак.

Ще 10 людей дістали поранення, двоє з них — перебувають у важкому стані. Серед поранених є дворічна дитина та двоє підлітків 17 та 18 років.

У Приморському районі Одеси було пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та 7 приватних будинків. У Київському районі постраждав один багатоповерховий будинок, 5 приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів.

Водночас о 7:29 Повітряні сили ЗСУ повідомили про більше БПЛА, які рухаються до Одещини.

Відео дня

Атака росіян на Дніпропетровщину

Вночі росіяни били по Нікопольському району. Ворог використав FPV-дрони, артилерію та РСЗВ. Внаслідок атаки виникла пожежа: горів приватний будинок. Також була пошкоджена ще одна оселя, магазин, пожежне депо, газогін, комунальне підприємство та авто.

Через вчорашні атаки пошкоджений 2 приватні будинки, господарська споруда, пошта, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Також внаслідок атаки ударного безпілотника по Синельникову виникла пожежа. Там пошкоджені 2 приватні оселі, аптека, газогін та лінія електропередачі.

Росіяни знеструмили Чернігів

Внаслідок нічного обстрілу Чернігівщини було знеструмлено майже 350 тисяч абонентів у Чернігові, Прилуках та двох районах регіону.

Міський голова Юрій Фомічев повідомив, що також було знеструмлене і місто Славутич.

У "Чернігівобленерго" пообіцяли приступити до аварійно-відновлювальних робіт, щойно дозволить безпекова ситуація.

