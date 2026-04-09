Новый уровень воздушного террора: что пытается сделать Россия в украинском тылу этой весной

За первую неделю апреля 2026 года РОВ применили по Украине 2 220 дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и приманок "Гербера"/"Пародия", из которых сбито было около 2 028 целей или 92% от общего количества примененных противником дронов, что является одним из лучших количественных показателей перехватов в недельном измерении.

В целом, за первую неделю апреля РОВ применили одно из максимальных количеств дронов, что при сохранении такой интенсивности может сделать апрель рекордным по интенсивности налетов за все время полномасштабного вторжения в Украину.

В течение первой недели апреля 2026 РОВ провели один комбинированный ракетный удар – в ночь на 3 апреля. В ходе этого удара противник применил:

9М723/KN-23/5В55 – 10/0;

Х-101 — 25/24;

9М727/728 "Искандер-К" – 2/2;

Дроны – 542/515.

Всего за первую неделю апреля РОВ применили 38 ракетных средств поражения, из которых сбиты были 26 ед.

В целом интенсивность применения ракетного вооружения, в частности, баллистических ракет в течение первой недели апреля у противника снизилась в сравнении с предыдущими месяцами. Также на прошлой неделе был зафиксирован минимальный показатель применения РОВ баллистических ракет в недельном выражении за последние полгода!

Очевидно, что на это оказали непосредственное влияние удары по Воткинскому заводу и предприятию "Кремний Эл", играющих важную роль в производстве ракетного вооружения и непосредственно баллистических 9М723.

Кроме того, на себя в очередной раз обращает внимание очень высокий показатель перехвата крылатых ракет Х-101.

Тем не менее, как мы видим, при снижении интенсивности ракетных ударов, РОВ пытается выйти на новый уровень террора тыловой Украины дронами-камикадзе.

С учетом накопления противником боекомплекта с 3 апреля, а также системности применения ракетного вооружения и осуществления массированных налетов, очередного комбинированного удара можно ожидать в ближайшие дни.

