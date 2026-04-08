Холодная реальность апреля 2026 года: 5 параметров войны на истощение между Украиной и Россией

По состоянию на утро 7 апреля ситуация выглядит очень трезво и без иллюзий: война перешла в фазу борьбы ресурсов, выносливости и темпа, где уже не так важно, кто сделал громкое заявление, а важно, кто дольше держит систему.

На фронте — высокая интенсивность боев, более сотни столкновений за сутки, массовое применение КАБов, дронов и артиллерии, постоянное давление на Покровском направлении. Но параллельно есть и другой процесс — украинские силы не только держат оборону, но и перехватывают локальную инициативу, срывая российский темп и оттесняя врага там, где он рассчитывал на ползучий прорыв. Это уже не война быстрых прорывов — это война на слом планов противника.

Второй важный процесс — война начала системно заходить вглубь России. Удары по Новороссийску, по нефтяной инфраструктуре, по логистике — это уже не информационные акции. Это начало стратегии повышения цены войны для самой России. Когда начинают гореть не только склады у фронта, но и элементы экспортной инфраструктуры, это означает изменение логики — Украина бьет не только по армии, но и по способности Кремля финансировать войну.

Третья линия — энергетическая война. Украина демонстрирует готовность к зеркальному прекращению ударов, но ключевой вопрос — готова ли к этому Россия. Пока что все признаки показывают обратное. Кремль как использовал холод и удары по энергетике как инструмент давления на общество, так и использует. Поэтому любые разговоры о паузах должны оцениваться не по словам, а по количеству ракет и "шахедов".

Четвертое измерение — международное. Украина продолжает получать ПВО, инвестиции в энергетику, открывает новые рынки, но в то же время растет конкуренция кризисов. Ближний Восток, Иран, глобальные риски — все это объективно оттягивает внимание и ресурсы. Это не предательство и не заговор — это холодная реальность большой геополитики: каждая новая война делит внимание мира. И поэтому для Украины вопрос номер один — не просто получать поддержку, а постоянно доказывать свою стратегическую важность.

Ситуация на Ближнем Востоке сейчас выглядит как классическая эскалационная спираль с высоким риском расширения конфликта. США поднимают ставки давлением на Иран и демонстрацией силы, Тегеран отвечает жесткой риторикой и ставкой на затягивание времени через дипломатию и прокси-структуры. Европа пытается играть роль посредника, но сама признает ограниченность возможностей влияния. Для Украины здесь главный риск очень прагматичный: чем дольше будет продолжаться напряжение вокруг Ирана и Ормузского пролива, тем сильнее будут колебаться цены на нефть, тем больше ресурсов США будут вынуждены держать в регионе и тем жестче станет конкуренция за военную помощь. То есть для нас это не чужая война — это фактор нашей стратегической устойчивости.

Пятая история — внутренняя устойчивость. Правительство пытается протянуть решения, необходимые для финансирования ЕС и МВФ, потому что в большой войне деньги — это тоже оружие. Логистические проекты, новые рынки, дипломатические контакты — это уже не просто экономика, это элементы выживания государства в долгой войне.

И еще одна очень опасная тенденция, которую мало кто замечает. Враг уже открыто работает не только с армией, но и с детьми и студентами. Милитаризация образования, пропагандистские молодежные структуры, втягивание студентов в войну — это признаки того, что Кремль мыслит категориями поколения. Они готовят не ротацию — они готовят смену поколений для войны.

Если сказать просто: по состоянию на сейчас Россия пытается выиграть временем и массой. Украина пытается выиграть точностью, технологиями и международной поддержкой. Но главный фактор не изменился — победит тот, кто дольше сможет оставаться управляемым, холодным и организованным. Потому что в таких войнах часто проигрывает не тот, у кого меньше танков, а тот, у кого первым начинается усталость системы.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

