Война на истощение бьет по РФ: почему россияне начали осознавать возможность поражения

Россиянам все яснее, что их поражение вполне реально.

Их наступление буксует. Захваченные квадратные километры уже не радуют дураков. Потому что нет уже захваченных километров. А потери не уменьшаются, а потери растут.

Блогеры скулят.

Вот, к примеру, возьмем недавние тезисы Ходаковского — когда-то украинца, а затем многолетнего полевого командира войск РФ.

Он пишет, что прежде всего огромная, вооруженная до зубов и богатая Россия никак не может получить преимущество в бою над нами. "Ни наличие гиперзвука, ни способность самим производить всю номенклатуру классической военной техники, ни отсутствие зависимости от поставок ГСМ, ни финансовая независимость, ни преобладающий мобилизационный ресурс (! — восклицательный знак от меня) критически не влияют сегодня на положение дел на фронте".

Второе. Ходаковский выражает сомнение, что в войне на истощение Украина истощится первой. Намекает, что может так случиться, что первой как раз надорвется Московщина из-за неназванных "внутренних процессов".

Третье. Ходаковский говорит, что выиграет тот, кто выстроит более быстрый темп адаптации технологий к потребностям современной войны. Опять-таки, с намеком, что в РФ этот темп недостаточен.

И напоследок, призывает уничтожить спутники "Старлинка".

***

С радостью соглашаюсь с оценками этого предателя.

Силы РФ исчерпываются. Преимущества, когда-то неоспоримые, тают в новой технологической реальности.

Не так уж сейчас и важно, сколько у Москвы бронетехники или живой силы. Дроны увидят и уничтожат все это, FPV и бомберов у нас хватит. Операторы сидят не только по посадкам, но и по подвалам зданий в тыловых городах и оттуда дистанционно бомбят врага. "Старлинк" работает!

Мобилизуют еще миллион — уничтожим и миллион.

Нам главное — продержаться, упереться ногами в землю, дождаться, пока волна боли, бессилия и уныния распространится по жилам великой империи.

