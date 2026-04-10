Мобилизовать 2 миллиона: простой рецепт лечения ВСУ от многолетней усталости

Давид Арахамия нам напомнил, что в стране 2 млн только официальных уклонистов.

Давайте потратим минуту и выясним, много это или мало?

Сейчас, по официальным данным, у нас 1 — 1.2 млн состава Сил обороны Украины. Если позволить небольшую математическую погрешность, то количество уклонистов (по версии Арахамии) можно признать вдвое больше тех, кто сейчас по спискам воинских частей считаются защитниками Родины.

Что это соотношение означает? Что при условии обученности всех участников и если бы уклонисты не уклонялись, наши военные могли бы, например, полтора года воевать, а три года быть в гражданской жизни — иметь семейную жизнь, воспитывать детей, развиваться как специалисты, поднимать экономику и тому подобное.

Львиная доля личных и экономических проблем, которые так болят сейчас воюющей армии, просто исчезла бы. Не было бы той колоссальной усталости и уныния от неопределенности, которая сейчас заставляет сотнями тысяч бежать в СОЧ.

Но здесь надо не останавливаться и пойти дальше. Скажу честно, я не верю, что у нас воюет 1 млн. Реально держит фронт и оборону тыла гораздо меньшая цифра, порядка 300-500 тысяч. Можете мне не верить, но лучше — поверьте.

Поэтому эти цифры я готов еще скорректировать. Год войны — и если бы не было массового уклонения как явления, то можно было бы 4-5 лет снова спокойно ждать своей очереди.

Для многих сейчас это звучит как фантастика, но математика — вещь упрямая.

У нас в тылу прячутся еще 3-4 армии.



Еще несколько секунд вашего внимания.

Кто же прячет эти несколько армий в тылу?

Что сейчас делает государство с этими 2 млн уклонистов?

НИЧЕГО.

Количество уголовных производств, которые в 2025 году переданы с обвинительными приговорами в суд за уклонение от призыва на военную службу, составляет... 1030 (здесь нет ошибки, ТЫСЯЧА ТРИДЦАТЬ производств).

Из двух миллионов только официально признанных уклонистов — это микроскопические 0,05%. То есть фактически у нас, в воюющей Украине, нет ни одного реального уголовного наказания за уклонистов. Ну не будем же мы считать штраф в пару десятков тысяч реальным наказанием... Хотя, стоп, у нас и штрафов практически нет.

Первичное рассмотрение штрафа у нас — ответственность ТЦК. Когда журналисты в свое время обратились в орган, который руководит центрами комплектации, то там ответили, что статистики по количеству штрафов не ведут.

Ну и действительно, зачем нам эта статистика? Вот я, к примеру, полгода вспоминал страшные цифры СОЧ, так их в конце прошлого года спрятали от публикации. Правда, как теперь без этой информации классно же стало? Никто уже о СОЧ как явлении и не вспоминает. Разве что только те, кто в армии, пописывают иногда в интернете. Но кто их там слушает.

Были цифры, которые просачивались в СМИ. Самая большая, которую я нашел с грубым округлением вверх — 180 тысяч штрафов в год. Что означает, что в лучшем случае штраф за год впаяли только каждому десятому уклонисту.

Но! Это начисленные, а не реально взысканные. Взысканных в разы меньше. Производств в исполнительной службе — десятки тысяч, из них не более трети — выполнены.

"Уклоняйся — ничего тебе не будет", — говорит наше государство.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

