Охота на уклонистов: зачем власть заговорила о новой реформе мобилизации и что она даст

В Украине готовят новую масштабную реформу мобилизации, которую могут представить уже в ближайшее время. На этом фоне власть говорит о возможном снятии с розыска миллионов украинцев и одновременно — о введении новых, более жестких ограничений. Есть ли в этом логика, если действующие механизмы до сих пор не проанализированы, и что на самом деле не так с системой мобилизации — разбирался Фокус.

В Украине готовят масштабную реформу мобилизации, которую могут представить уже в ближайшее время. По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, одним из ключевых элементов изменений может стать пересмотр подхода к лицам, которые уклоняются от мобилизации.

В частности, речь идет о возможном снятии с розыска около 2 миллионов граждан, которые сейчас считаются нарушившими правила воинского учета. В то же время это не означает смягчения политики: для этой категории планируют ввести новые механизмы воздействия, которые могут быть жестче нынешних.

Среди обсуждаемых мер — усиление ответственности и новые инструменты принуждения. В то же время идея блокировки банковских счетов пока не находит поддержки, хотя ранее она рассматривалась как один из возможных вариантов.

Відео дня

Отдельным направлением реформы является изменение подходов к работе территориальных центров комплектования (ТЦК). Власти декларируют намерение уменьшить уровень конфликтов и случаев применения силы во время мобилизационных мероприятий. Одним из решений может стать перевод части функций ТЦК в более "технический" формат — в частности, за счет цифровизации процессов. Это, как ожидается, должно снизить коррупционные риски и уменьшить влияние человеческого фактора.

Впрочем, даже среди депутатов пока нет четкого понимания окончательной модели реформы.

По словам народного депутата Максима Бужанского, никаких деталей вся фракция пока не знает.

"Есть определенная информация, которая была доведена или известна членам Комитета по национальной безопасности. Но, насколько я понимаю, даже они еще не видели окончательного варианта предложения Федорова — хотя бы потому, что его еще не существует. Как мне говорили, он и дальше находится в разработке", — комментирует Фокусу нардеп.

Мобилизация без анализа: зачем новые правила, если старые не работают

Как говорит Бужанский, ему очень трудно понять, в чем смысл такой реформы (мобилизации) и какова ее цель, когда уже сейчас существуют все необходимые инструменты. Например, в это время правоохранительный комитет готовит ко второму чтению законопроект №12442 об ответственности работников ТЦК и ВВК за незаконную мобилизацию и незаконное прохождение военно-врачебной комиссии.

"Речь идет о конкретных вещах. Если человека остановили, а у него есть бронирование или он не подлежит мобилизации, например как отец троих детей, и несмотря на это его мобилизуют — должна быть уголовная ответственность. Если человек здоров, но его признают больным и таким образом списывают с военной службы, или наоборот — человек болен, не имеет, скажем, одной руки, а его признают годным к службе, — это также должно влечь за собой уголовную ответственность. То есть все эти механизмы уже существуют", — отмечает народный депутат.

Что касается мобилизации в целом, Бужанский напоминает, что Верховная Рада уже приняла реформу в апреле 2024 года. И все, что нужно было сделать, по его словам, — это выполнять принятый закон. То есть если было разослано миллион повесток и миллион людей не явились — должен быть миллион протоколов об административных штрафах. Если штрафы не оплачены — дальше применяется арест счетов.

"В то же время уже сороковой день я не могу получить ответ от министра обороны на запрос о том, сколько повесток было отправлено в 2025 году. Ответа нет, хотя это обязанность по закону. Сегодня в зале парламента будет объявлен повторный запрос вице-спикером. Если министр обороны снова не ответит, он должен быть привлечен к ответственности.

Поэтому я не вижу необходимости делать инструменты более жесткими — они уже есть. Но и делать их более мягкими нет смысла, ведь мобилизация по своей природе является принудительным процессом. Нужно, чтобы работники ТЦК действовали исключительно в рамках закона. Если есть внезаконное насилие — за это нужно наказывать, ведь Уголовный кодекс распространяется и на работников ТЦК", — продолжает Бужанский.

Он подчеркивает, что все необходимые механизмы уже существуют. То, что нужно сейчас, — это проанализировать, как именно Министерство обороны выполняет действующий закон о мобилизации. И только после этого можно делать выводы: или чего-то не хватает, или какие-то нормы еще не были должным образом применены.

"Зато Министерство обороны фактически уклоняется от ответа о том, как оно работает в рамках действующего законодательства. Это выглядит странно, ведь год назад такие ответы предоставлялись сразу. Я направил запросы в две инстанции: в Минюст — по количеству открытых исполнительных производств и наложенных штрафов, и в Минобороны — по количеству разосланных повесток. Минюст ответил оперативно, тогда как Минобороны ответа не предоставило. Возникает логичный вопрос: если вы не можете сказать, сколько повесток было отправлено, то как тогда вообще происходит мобилизация? Как ведется учет?" — говорит нардеп.

Бужанский отмечает, что то, что сегодня называют "охотой на улицах", — это вне закона. Именно для того, чтобы избежать таких практик, Верховная Рада и принимала непопулярный закон об усилении мобилизации еще в 2024 году.

"Но сейчас мы не видим анализа его эффективности. Зато звучат предложения принимать новый закон. По моему мнению, сначала стоит проанализировать, как работает уже действующий. Я не видел и не знаю, что именно сейчас предлагается, но не вижу никаких признаков того, что был проведен анализ того, как выполняется то, что уже есть", — резюмирует народный депутат.

"Проблема не в уклонистах, а в системе": что не так с мобилизацией

Военный адвокат Олег Леонтьев скептически оценивает идею новых ограничений для уклонистов. По его словам, сложно представить, какие именно механизмы могут ввести, если базовые права граждан уже закреплены в Конституции. В то же время он отмечает: принудительная мобилизация — не уникальное явление для Украины, а исторически устоявшаяся практика.

"Другого способа человечество не придумало — достаточно посмотреть, как комплектовали, например, британский флот", — отмечает Фокусу юрист.

Он объясняет это базовыми инстинктами: стремление человека сохранить жизнь и здоровье является сильнейшим, и преодолеть его можно или принуждением, или длительным убеждением, что требует значительно больше ресурсов. В то же время, по мнению Леонтьева, ключевые проблемы мобилизации лежат в другой плоскости — это денежное обеспечение и отсутствие четких сроков службы.

Адвокат напоминает, что до полномасштабного вторжения частично решить эти вопросы пытались через срочные контракты, когда государство столкнулось с подобным кризисом мобилизации. Сегодня такие контракты формально существуют, однако они не являются доступными для всех и выглядят несправедливыми, особенно в отношении тех, кто служит уже длительное время.

Ключевой же проблемой Леонтьев называет отсутствие чувства справедливости — как в обществе, так и внутри войска. По его словам, существуют практики избежания боевых задач за деньги, проблемы с качеством командования и отсутствие надлежащего наказания за нарушения.

Отдельно адвокат обращает внимание на конфликты с участием работников ТЦК. По его оценкам, количество уголовных производств против самих сотрудников значительно превышает дела о нападениях на них.

"Это свидетельствует о том, что проблема заключается не столько в атаках на ТЦК, сколько в случаях насилия с их стороны в отношении граждан", — считает он.

Как возможный инструмент защиты прав людей Леонтьев предлагает ввести обязательную видеофиксацию всех действий работников ТЦК во время мобилизационных мероприятий с уголовной ответственностью за ее отсутствие. В то же время он признает, что даже такие меры не устранят главную проблему, ведь мобилизация в условиях войны неизбежно предусматривает элемент принуждения.

