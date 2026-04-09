Правильная мобилизация: как убедить уклонистов смириться с необходимостью служить в армии

Психолог пытается смотреть на мир без иллюзий, это делает его жизнь полной грусти.

Например, понятно, что в любом народе не будет 100% патриотов, готовых душу и тело положить за нашу свободу. Это психологически невозможная ситуация, если вы не Северная Корея со специфической системой жизни, или не Спарта, где проводите раннюю селекцию, оставляя исключительно готовых к подвигу.

В Украине очень большое количество людей пошло добровольцами в первые годы войны. Я бы сказала, что это было довольно атипичное большинство.

Поэтому кричать о "плохом народе" странно. Это очень наивная и упрощенная картинка мира. Обижаться — странно, потому что мы в таком случае обижаемся на определенную норму, кривую Гаусса, и это лишь эффект того, что реальный мир не выглядит так, как мы бы того хотели.

Любая нация состоит и из тех, кто сам не пойдет. И для них точка входа в армию имеет значение. Чем более нормированным будет этот переход от гражданской жизни к армии, чем он будет менее похож на заключение, где за пару часов твоя социальная предыдущая личность умирает, тем больше дойдет до армии.

Государство должно применять сложную историю из принуждения, поощрения, танцев с бубном. И чем дальше продолжается мобилизация, тем сложнее и чувствительнее должны становиться ее механизмы, а не наоборот.

И это не о спирали насилия, которую надо докрутить, а о постоянном поиске сложного коктейля из применения власти, ненасильственного принуждения и нормирования идеи служения.

Просто насилием не удастся достичь результата для общества, которое веками хранит память о насилии от государства, но от чужого — советского или российского. Оно на уровне неформальной культурной нормы научилось играть в эту игру.

Цель на сейчас — не передавить уклоняющегося человека, а получить его пассивное согласие. Максимально несчастливое, через смирение, принятие не очень приятной с точки зрения этого человека судьбы, но неизбежное согласие.

Поэтому нормальные условия содержания людей важны, коммуникация — важна, возможность в определенный момент связи с семьей — важна. Куча мелких деталей, которые кажутся бессмысленными с военной точки зрения для человека, который пока вне системы — важны.

Чем дальше идет мобилизация, тем больше она должна усложняться как процесс поиска решений, как это делать, не упрощаться.

Я не знаю, можем ли мы еще это сделать, но надеюсь, что можем и спираль взаимной мести не развернулась на полную.

Украинцы — не та нация, которую можно передавить экстра-давлением и насилием. И в этом она удивительно сочетает и героев, и трусов.

