Украина не интересна Бангладеш: почему опасения по поводу нашествия мигрантов сильно преувеличены

Давайте поговорим о Бангладеш, потому что сил моих нет).

Откуда эти ужастики про Бангладеш:

Бангладеш действительно — самая густонаселенная страна планеты, там живет 170 млн, почти 1300 человек на кв. км — и да, эта страна один из крупнейших доноров миграции в мире (6-е место). Уровень мирового океана поднимается, и жители Бангладеш действительно могут стать ощутимыми климатическими мигрантами в следующие десятилетия. Но: рынок Украины Бангладеш не интересен, они являются донорами рабочей силы для Великобритании, стран Персидского залива. Лучшие зарплаты (Украина не конкурентна) + наличие диаспорной инфраструктуры — едут к своим.

Украина для Бангладеш — в листе стран миграционного риска, поэтому они даже удерживают своих граждан от миграции сюда.

Откуда пошел этот инфернальный ужас по отношению к ним?

Одна из украинских мебельных фабрик пробовала завезти сюда 150 бангладешцев, этого так и не произошло, но, как я и говорила, если вы бизнес, который думает, что можно кого-то завезти, как мебель, без нормальной миграционной политики и признания статуса мигранта и его защиты, вас на вилах вынесут ваши же соотечественники, вместе с вашими мигрантами и вашим бизнесом.

Это вопрос, который бизнес должен обсудить внутри, прийти к государству и стать одним из акторов формирования политик.

Бангладешцы не приехали, но осадочек остался.

А почему остался?

Украина как общество находится в состоянии демографической паники по Крастеву. Когда существует понимание, что мы сокращаемся, а потому хочется окуклиться, стать непреодолимой крепостью и защищать чистоту крови. Это иррациональный инструмент, который приводит к ухудшению демографии, а не улучшению, но who cares. Украина не имеет опыта массовой иностранной миграции, но имеет советские установки о людях "третьего мира" — о трущобах и бедности, хотя бангладешское общество сложное, там есть хорошее образование, средний класс, в последнее время происходит активная эмансипация женщин. Поэтому бангладешский рабочий для большинства — это какой-то криминальный тип, темный, грязный, в дрантовом белье, вернее, их толпа, которая бежит, проламывая границы, начинает быстро размножаться и уничтожает титульный этнос.

На самом деле бангладешские эмигранты — это рабочие, которые едут работать, чтобы содержать собственные семьи, как это в свое время делали украинцы. Опыт стран, куда эмигрируют граждане Бангладеш, не показывает повышения криминальных вызовов, однако показывает, что сами мигранты часто становятся жертвой злоупотреблений и торговли людьми.

Второе поколение бангладешских эмигрантов в Великобритании демонстрирует высокую академическую успеваемость — британские бангладешцы сейчас превышают средний национальный показатель в школах, а четверо бангладешцев по происхождению являются членами британского парламента. Трое из них — женщины).

Да, есть вызовы, они консервативные мусульмане, склонные к созданию анклавов. Поэтому интеграционные политики страны должны предшествовать появлению мигрантов.

Ну и последнее — об украинцах.

Мы слишком долго жили в условиях длительного угнетения и пренебрежения. Такая идентичность при освобождении утверждает себя с чрезмерной силой. Бывший объект унижения нередко переносит логику угнетения на других, становясь сам субъектом превосходства — поэтому мы "што-то одно", а граждане Бангладеш — "што-то другое".

Тем более во время войны нам так важно защищать себя, что мы делаем это, обесценивая других, аж бегом.

А еще у нас есть игра "Докажи, что ты европеец" — мы так стремимся на каждое Евровидение и другие веселые континентальные соревнования, нам это так важно — доказывать, что "мы цивилизованные и мы европейцы", что нам нужен фон, на котором мы будем сиять в этой своей европейскости.

Гражданин Бангладеш становится таким фоном.

Еще раз.

Украине вообще не грозит миграция из Бангладеш в ближайшее десятилетие. Мы не интересны этой стране как направление трудовой миграции и не являемся естественным для них направлением миграции. Нам надо будет очень постараться, чтобы привлечь трудовых мигрантов в принципе. Все наши страхи о Бангладеш — эффект наших психологических травм как нации, ощущения того, что мы сокращаемся, плохого понимания мира вокруг нас и поиска того объекта для ужаса, которым нас можно запугивать и манипулировать.

Поэтому очередной чупакаброй стали граждане Бангладеш.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

