Рожать от 5 детей или встречать мигрантов из Бангладеш: какое будущее рисуют Украине

Необходимость рождения 5-7 детей каждой украинкой или же активное привлечение мигрантов для преодоления демографического кризиса вызвало общественный резонанс. Фокус вместе с экспертами разбирает, что не так с этими предложенными вариантами будущего страны.

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Демографическая ситуация в Украине остается сложной: естественный прирост населения не обеспечивается, а показатели рождаемости продолжают падать. По словам демографа, заместителя директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александра Гладуна, для стабильной численности населения необходимо, чтобы 100 женщин репродуктивного возраста рожали 210-220 детей. Однако сейчас этот показатель, по приблизительным оценкам, составляет всего 90-100 детей на 100 женщин. До полномасштабного вторжения в 2021 году этот показатель был несколько выше — 116 детей.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник озвучил возможные варианты для того, или сохранить страну в будущем, в том числе и ее экономическую составляющую: предложить украинским женщинам рожать по 5-7 детей, или искать возможности привлекать трудовых мигрантов из стран третьего мира.

Факторы которые мешают рожать: социальные сети?

Снижение рождаемости характерно для большинства европейских стран. Однако в Украине проблема осложняется войной, экономическими трудностями и неопределенностью будущего. Одним из главных факторов, влияющих на репродуктивные решения украинцев, является материальное положение. Высокие цены на жилье, низкие зарплаты и недостаточная социальная поддержка сдерживают рост рождаемости. До войны украинские семьи преимущественно были ориентированы на двоих детей, однако реализация этой установки зависит от экономических условий.

"Изменение общественных ценностей также играет роль. Если раньше в аграрном обществе ребенок был не только социальной, но и экономической ценностью, то сейчас родители вкладывают в него значительные материальные и временные ресурсы. В то же время женщинам сложно совмещать карьеру и воспитание детей из-за дефицита детских садов и отсутствия гибких условий труда. Географический фактор также влияет на уровень рождаемости. В крупных городах она ниже, чем в меньших населенных пунктах. Поэтому важно развивать средние города, создавая условия для комфортной жизни молодых семей", — говорит Фокусу Александр Гладун.

Кроме того, по словам демографа, существуют исследования, которые свидетельствуют, что социальные сети также влияют на уровень рождаемости. Молодежь все больше погружается в виртуальный мир, вместо того чтобы активно взаимодействовать в реальной жизни. Вследствие этого уменьшается уровень общения, реже заключаются браки.

В консенсуальных союзах, то есть без официальной регистрации, уровень рождаемости ниже, чем в случае официального брака. Также рождаемость ниже среди пар, проживающих в арендованном жилье, по сравнению с теми, кто имеет собственное жилье.

"На демографические показатели влияет широкий спектр факторов, и даже специалистам сложно определить, какой именно фактор является определяющим. В целом, на рождаемость влияет общее состояние общества, в котором находится страна. Сейчас мы находимся именно в таком состоянии", — продолжает Гладун.

Рожать больше: почему украинские женщины на это не пойдут

Социолог Владимир Паниотто, президент КМИС, профессор НаУКМА считает, что никакие усилия не заставят украинских женщин рожать больше детей, поскольку это противоречит мировому тренду и нашему курсу на европейскую интеграцию.

"Украина не пойдет по пути России, которая пытается вернуть женщин в семью и пропагандировать "скрепы" традиционных ценностей. Да и в самой России такие меры не дадут желаемых результатов. В мире происходит демографический переход — замедление темпов роста населения. Если бы этого не произошло, человечество столкнулось бы со всеми ужасами перенаселения, как предсказывали Томас Мальтус или которые описаны в романе Дэна Брауна "Инферно" (помните картину Ада?)", — говорит Фокусу Паниотто.

По его словам, главный механизм замедления темпов рождаемости — выход женщин на рынок труда. В развитых странах женщины рожают меньше детей, ведь они имеют доступ к образованию, возможности карьерного роста и стремятся к лучшему качеству жизни для своих детей.

"И процессы в Украине здесь как раз соответствуют процессам, которые идут в развитых странах. Сейчас дискуссия о проблеме рождаемости не имеет смысла. Все актуальные демографические вызовы связаны с миграцией, а не с рождаемостью или смертностью", — уверен социолог.

Минус 50 тысяч украинцев ежемесячно

Актуальные демографические проблемы Украины связаны прежде всего с массовой миграцией, продолжает социолог. Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, за последние два года страну покинули миллионы граждан. По словам Паниотто, некоторые демографы говорят, что статистика завышена и имеем не 6, а 5 миллионов беженцев, но данные по динамике достаточно надежны.

Статистика численности украинских беженцев в Европе:

10 марта 2023 года — 8,1 миллиона

19 декабря 2023 года — 6,3 миллиона

15 февраля 2024 года — 6,0 миллиона

16 мая 2024 года — 5,9 миллиона

19 августа 2024 года — 6,1 миллиона

18 ноября 2024 года — 6,2 миллиона

16 января 2025 года — 6,3 миллиона

"Ежемесячно из Украины выезжает около 50 тысяч человек, а еще 100-150 тысяч находят работу, адаптируются и решают не возвращаться. По данным наших исследований сейчас уже две трети (то есть 4 из 6 миллионов) украинцев, которые находятся за рубежом, планируют получить гражданство тех стран, где они живут.

По данным опросов Деминициатив и Центра Разумкова, около 20% тех, кто сейчас проживает в Украине, планируют эмигрировать после окончания войны (в частности мужчины, которые поедут к своим семьям, укоренившимся за рубежом). Если сейчас в Украине проживает примерно 29-30 миллионов человек, то потенциально еще 6 миллионов могут покинуть страну. В случае быстрого завершения войны в Украине останется около 23-25 миллионов населения. Однако даже в таком случае страна все еще будет больше многих европейских государств и будет иметь достаточно природных ресурсов и человеческого потенциала, чтобы стать одной из наиболее развитых европейских наций", — говорит Паниотто.

Спасти Украину — привлечь трудовых мигрантов?

Василий Воскобойник также уверен, что украинки не начнут рожать от 5 детей, и тогда Украина неизбежно сталкивается с вопросом привлечения трудовых мигрантов. Но готова ли страна стать привлекательным направлением для них?

"Миграционные потоки направляются в страны с более высоким уровнем жизни. Например, минимальная заработная плата в Польше составляет около 47 тысяч гривен, в Германии — более 100 тысяч гривен, тогда как в Украине этот показатель не превышает 8 тысяч гривен. Даже граждане Узбекистана, где население за последние 30 лет выросло на 80%, выбирают Германию, которая активно развивает программы привлечения работников", — рассказывает Фокусу эксперт.

По мнению Воскобойника, на уровне государства должна быть создана стратегия миграционной политики, которая будет включать не только возвращение украинцев из-за границы, но и постепенное привлечение иностранных специалистов.

"Одним из распространенных страхов среди украинцев является возможность повторения европейского сценария, когда количество мигрантов может превысить долю коренного населения. Однако такие опасения необоснованны. На сегодня нет ни одной страны в Европе, где количество мигрантов превышает количество местного населения. Самый высокий показатель имеет Германия, где около 20% жителей — это лица, которые не родились в стране. Однако среди них есть много этнических немцев, которые эмигрировали из бывшего СССР, а также украинцы, которые переехали после 2022 года", — рассказывает Воскобойник.

Учитывая демографические реалии, эксперт видит несколько путей выхода из кризиса. Среди них:

Привлечение к рынку труда людей старшего возраста и лиц с инвалидностью. Но эта стратегия имеет краткосрочный эффект, ведь естественная смертность сокращает количество трудоспособного населения;

Расширение возможностей для женщин в традиционно "мужских" профессиях — дальнобойщики, шахтеры, работники тяжелой промышленности;

Создание условий для возвращения украинцев из-за границы — через улучшение уровня жизни и экономические стимулы;

Формирование новой миграционной политики — не только для возвращения граждан, но и для привлечения иностранных специалистов.

"Однако главным фактором, который повлияет на демографическое будущее страны, является создание благоприятного экономического климата. Без улучшения уровня жизни, свободы предпринимательства и государственной поддержки новых инициатив конкурировать за трудовые ресурсы будет сложно", — отмечает президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

Мигранты из Бангладеш в Украине: что не так с этой идеей?

В информационном пространстве не впервые звучат предложения по привлечению иностранной рабочей силы из-за демографического кризиса. Однако по словам демографа Александра Гладуна пока нет точных расчетов, сколько именно людей нужно Украине после войны. Сейчас много людей выехало, много людей на фронте. Но после окончания войны часть людей вернется, часть будет демобилизована. И это миллионы людей, может быть 3-4 миллиона. И возникает вопрос, зачем нам кого-то завозить.

"Мировой опыт свидетельствует, что неконтролируемая иммиграция может создавать социальные проблемы. Европа уже столкнулась с трудностями интеграции мигрантов, что привело к формированию параллельных обществ. Кроме того, это может привести к тому, что еще больше наших граждан выедет за границу, в частности в Западную Европу, где они смогут найти работу. Это, в свою очередь, будет способствовать быстрому изменению этнического состава населения Украины. Поэтому я скептически отношусь к идее массового завоза мигрантов в нашу страну, ведь это может привести к ее внутреннему разрушению. Тем более, что после войны мы выйдем ослабленными. А происхождение, этническая и религиозная принадлежность этих мигрантов остаются открытыми вопросами", — говорит демограф.

Кроме того, по его мнению, если рассматривать этот вопрос только с точки зрения рынка труда, то никто не учитывает расходы, которые будут необходимы. Завоз 3-4 миллионов людей повлияет не только на рынок труда, но и на рынок жилья, что повлечет рост арендных цен, и граждане Украины от этого пострадают.

"Если эти мигранты привезут свои семьи, то государство будет вынуждено оказывать им социальную поддержку. Получается, что мы не можем выплачивать нашим гражданам положенные суммы при рождении ребенка, но готовы финансово поддерживать иностранцев. Кроме этого, мигранты потребуют определенного уровня социального обеспечения: возрастет нагрузка на правоохранительные органы, образовательную и медицинскую систему.

Поэтому вопрос нужно рассматривать комплексно, не только с точки зрения потребностей рынка труда, а с учетом баланса между тем, что эти люди могут дать стране, и тем, какие ресурсы придется потратить на их содержание. Им понадобятся места в детсадах, дополнительные учителя в школах и т.д.", — продолжает Гладун.

С ним соглашается социолог Владимир Паниотто. Иммиграция, как путь решения демографического кризиса, имеет значительные финансовые и социальные последствия. Во-первых, интеграция мигрантов в общество требует значительных инвестиций в языковую и культурную адаптацию, а также социальные программы. Во-вторых, исторический опыт показывает, что миграционные волны могут вызывать социальную напряженность и изменение национальной идентичности.

"Самой эффективной стратегией является сохранение и возвращение собственного населения, а также создание условий для качественной и комфортной жизни. Демографическая ситуация является стратегическим вызовом, но ее решение лежит не в стимулировании рождаемости, а в плоскости экономической стабильности и общественного благосостояния и в сбалансированной и регулируемой иммиграции." — говорит социолог.

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