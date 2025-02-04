Рожать по 5-7 детей и ждать мигрантов: как можно восстановить население Украины, — мнение эксперта

Каждый год в Украине, по словам эксперта по международному трудоустройству Василия Воскобойника, исчезает город размером с Житомир. Выходом из ситуации может быть экстренное повышение рождаемости.

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В Украине уже сейчас происходит демографическая катастрофа: каждый год число умерших людей превышает количество рожденных на 250-300 тысяч человек. Такие подсчеты привел президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в интервью агентству "УНИАН"

"Условно говоря, каждый год у нас исчезает город, как Житомир. В таких условиях, когда население стареет и с рынка труда уходит больше людей, чем заходит, нужно каким-то образом это все балансировать", — поясняет специалист.

Другой вариант — предложить украинским женщинам рожать по 5-7 детей, тогда за 18-20 лет в стране будет дополнительное количество людей для рынка труда. Можно также быть реалистами и искать возможности привлекать трудовых мигрантов из стран третьего мира, рассуждает он.

Воскобойник уверен, что еще до завершения большой войны надо искать ответы на три главных вопроса: как вернуть украинских беженцев, как снизить объемы трудовой миграции после открытия границ и кого из мигрантов приглашать работать в Украину.

Вероятнее всего, из-за низких зарплат работодатели в Украине будут рассматривать работников из стран, где уровень жизни ниже. Это может быть Бангладеш, Непал, Индия, страны Северной Африки и Центральной Азии, заключил эксперт.

Напомним, иммиграционная и таможенная служба США готовится выслать около 1,5 миллиона человек. В списке есть также около 2 тысяч украинцев.

Фокус ранее анализировал вызовы, с которыми Украина столкнется после завершения войны с Россией. Одна из проблем — это милитаризованность общества.