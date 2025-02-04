Народжувати по 5-7 дітей і чекати мігрантів: як можна відновити населення України, — думка експерта

Щороку в Україні, за словами експерта з міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника, зникає місто розміром із Житомир. Виходом із ситуації може бути екстрене підвищення народжуваності.

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В Україні вже зараз відбувається демографічна катастрофа: щороку кількість померлих людей перевищує кількість народжених на 250-300 тисяч осіб. Такі підрахунки навів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник в інтерв'ю агентству "УНІАН"

"Умовно кажучи, щороку в нас зникає місто, як Житомир. У таких умовах, коли населення старіє і з ринку праці йде більше людей, ніж заходить, потрібно якимось чином це все балансувати", — пояснює фахівець.

Інший варіант — запропонувати українським жінкам народжувати по 5-7 дітей, тоді за 18-20 років у країні буде додаткова кількість людей для ринку праці. Можна також бути реалістами і шукати можливості залучати трудових мігрантів із країн третього світу, міркує він.

Воскобойник упевнений, що ще до завершення великої війни треба шукати відповіді на три головні питання: як повернути українських біженців, як знизити обсяги трудової міграції після відкриття кордонів і кого з мігрантів запрошувати працювати в Україну.

Найімовірніше, через низькі зарплати роботодавці в Україні розглядатимуть працівників із країн, де рівень життя нижчий. Це може бути Бангладеш, Непал, Індія, країни Північної Африки та Центральної Азії, підсумував експерт.

Нагадаємо, імміграційна та митна служба США готується вислати близько 1,5 мільйона осіб. У списку є також близько 2 тисяч українців.

Фокус раніше аналізував виклики, з якими Україна зіткнеться після завершення війни з Росією. Одна з проблем — це мілітаризованість суспільства.