"Где ты был во время войны": какие вызовы ждут Украину после прекращения огня на фронте

Завершение войны с Россией станет еще одним вызовом для Украины, открывая вопрос национального восстановления и развития. Опрошенные Фокусом эксперты считают, что одним из главных станет поиск баланса между обороноспособностью страны и стремлением к мирному будущему.

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Завершение войны с Россией станет одним из важнейших моментов в истории Украины. Но какой будет жизнь после войны? Восстановление страны, социальная адаптация, экономические вызовы и международное сотрудничество — эти вопросы встанут перед каждым украинцем.

А вот по мнению заместителя начальника Центра рекрутинга сил Территориальной обороны ВСУ, старшего лейтенанта Игоря Швайка, в мирное время сложнее будет именно тем, кто не был в ВСУ. Он заявил, что украинцы, которые не отслужат в армии, будут встречаться с определенными неудобствами. По его словам, они будут иметь проблемы с взятием кредитов, защитой диссертации. Кроме того, врачи не могут возглавить медучреждения, если не побывали в ВСУ.

Швайка считает, что общество будет милитаризованным, поскольку сохранятся угрозы, хотя и будет победа над врагами. Из-за этой милитаризации вероятны определенные изменения в общественной жизни, о которых нужно подумать уже сейчас.

Однако, опрошенные Фокусом эксперты считают, что такого рода идеи очень трудно будет воплотить в жизнь, потому что такие действия противоречат как Конституции Украины, так и международным актам о правах человека. Более того, если Украина стремится стать членом Европейского Союза, подобные инициативы абсолютно недопустимы. Эксперты убеждены, что воплотить это в жизнь не удастся, потому что за такую идею просто не проголосуют. Кроме того, это вызвало бы серьезное общественное сопротивление. Поэтому такие предложения не имеют никакого шанса на реализацию.

Более того, российская пропаганда уже начинает использовать эти идеи, что также о многом говорит. Другое дело, что такие идеи подтверждают наличие определенных противоречий между теми, кто воюет, и теми, кто находится в тылу.

После войны: главные вызовы для ветеранов

После окончания активной фазы войны вероятно будет определенный разрыв между теми кто был на фронте и теми кто туда не рвался. Это явление известно и было заметным еще после Второй мировой войны. Тогда военные часто критически, а иногда и агрессивно относились к тем, кто оставался в тылу. Появились термины вроде "тыловая крыса". Подобные настроения могут проявляться и сейчас, считает политолог Владимир Фесенко.

"Однако сейчас ситуация немного другая. Уровень доверия к Вооруженным силам Украины остается очень высоким, но методы работы ТЦК вызвали у части населения, особенно среди тех, кто не имеет сильных патриотических взглядов, даже агрессивное отношение к военным и людям в форме. Это одно из последствий войны. Хотя оно не является ключевым, но его нельзя игнорировать", — говорит Фокусу политолог.

Большая проблема, по его мнению, возникнет с адаптацией ветеранов и участников боевых действий к мирной жизни. Причиной этого не будет трудоустройство, ведь сейчас в Украине наблюдается дефицит трудовых ресурсов, и с работой сложностей не ожидается. Настоящая сложность будет заключаться в возвращении к нормальной мирной жизни.

Некоторые семьи не виделись годами, из-за чего уже случаются разводы. Восстановление семейной жизни станет непростой задачей. Кроме того, существует проблема психологического стресса, который испытали многие люди во время войны. Для кого-то может быть трудно вернуться к нормальным отношениям с обществом, особенно если у них изменилось отношение к насилию. Такие проблемы также могут переноситься в мирную жизнь, считает эксперт.

"Эти трудности характерны для любой войны. Например, мои коллеги рассказывали, что поляки уже сейчас готовятся к возможному прибытию тысяч ветеранов из зоны конфликта. Они предполагают, что такие люди столкнутся с социальными и психологическими вызовами при адаптации к мирной жизни. Современная война отличается своим масштабом и интенсивностью от всего, что происходило до 2014 года или даже до 2022 года. Это добавляет новые вызовы, с которыми придется справиться обществу", — продолжает Фесенко.

Израильский сценарий для Украины после войны

Вопрос модели жизни и развития Украины после войны станет одной из ключевых тем будущих выборов, подчеркивает политолог. Среди обсуждаемых идей — превращение Украины в "новый Израиль" с мощной системой обороны. Особое внимание будут уделять развитию территориальной обороны, которая уже доказала свою эффективность, даже в начальном состоянии в 2022 году. Это направление требует дальнейшего расширения и совершенствования.

"Отдельно будет рассматриваться инициатива по общей военной подготовке. Идея, что все граждане будут проходить базовую военную подготовку, вероятно, получит поддержку среди военных и тех, кто чувствует угрозу новой войны с Россией. Однако это предложение будет вызывать споры, и его практическая реализация будет зависеть от законодательных решений", — говорит Фесенко.

Экономическая модель развития станет еще более сложным вызовом. Украине придется сохранить и модернизировать военно-промышленный комплекс, который активно развивается во время войны. Приоритетом будет создание современного вооружения для сдерживания возможной новой российской агрессии. В то же время, необходимо будет развивать гражданскую сферу, что потребует значительных финансовых ресурсов.

"Основной вопрос — где найти деньги? Сейчас значительная часть бюджета финансируется международными партнерами, которые поддерживают и армию, и закупку оружия. После войны объемы такой помощи могут существенно сократиться. Одним из решений может стать совместное производство оружия и его экспорт, но это потребует инвестиций", — продолжает политолог.

Также обсуждается модель милитаризованного государства, которую могут поддержать бывшие военные и некоторые политики. Однако эта модель потребует значительных затрат, и найти баланс между потребностями обороны и восстановлением мирной жизни будет чрезвычайно сложно, считает эксперт. Сохранение мощной армии даже на уровне 5% ВВП станет серьезным финансовым вызовом.

Балансирование между милитаризацией, восстановлением экономики и социальным развитием станет одной из ключевых задач послевоенной Украины, считает политолог.

"Послевоенная модель развития Украины станет полем для существенных общественных и политических противоречий. С одной стороны, будет значительная часть общества, которая будет стремиться к сохранению милитарной направленности экономики, чтобы страна оставалась готовой к новой войне. Эта группа будет поддерживать идею массовой военной подготовки, ориентируясь на опыт стран с высоким уровнем оборонной готовности.

С другой стороны, другая часть населения будет стремиться отойти от ужасов войны, восстановить нормальную мирную жизнь и наслаждаться спокойствием. Это будет создавать контраст и социальное напряжение, подобное тому, которое Европа переживала в 1920-х годах после Первой мировой войны", — продолжает Фесенко.

Кого будут обвинять после войны?

В дополнение к этому, страну ожидают масштабные социальные проблемы. Сейчас граждане воспринимают высокие тарифы, налоги и снижение уровня жизни как последствия войны. Однако после ее завершения эти факторы будут вызывать все больше недовольства, направленного на власть. Независимо от того, кто станет президентом, ожидания изменений будут высокими, но первые результаты могут вызвать разочарование и критику.

"Восстановление страны станет непростым процессом, требующим преодоления многочисленных вызовов. Одной из ключевых проблем станет адаптация общества к мирной жизни и решение вопросов социальной справедливости, которые обострятся из-за противоречий между различными группами. Главным вызовом для власти будет поиск баланса между милитаризацией и социально-экономическим развитием, а также построение доверия среди граждан, которые стремятся к стабильности, реформам и восстановлению нормальной жизни", — говорит эксперт.

Фесенко считает, что то, о чем говорил Игорь Швайка — это понимание социальной справедливости с точки зрения военного. Часть общества, особенно военные, может считать, что те, кто не воевал, не выполнили свой долг перед страной и должны нести определенные ограничения в правах. Хотя такая позиция вряд ли найдет массовую поддержку, она станет источником социального напряжения.

Ожидается, что между группами населения, принимавшими активное участие в войне, оставшимися в Украине, и теми, кто выехал за границу, будут возникать противоречия. Некоторые социальные группы могут высказывать претензии в стиле: "Где ты был во время войны?", что будет создавать раскол в обществе. Не все уехавшие вернутся, но даже те, кто вернется, могут столкнуться с трудностями интеграции, считает политолог.

По его мнению, после войны критически важным станет выбор экономической модели развития. Однако ожидать быстрого восстановления уровня жизни не стоит. Разрывы в благосостоянии населения, которые существовали ранее, проявятся еще острее.

"Политическая среда также претерпит изменения. После войны ожидается активизация политической жизни, что уже сейчас видно по предвыборной активности. В то же время будут возникать противоречия между сторонниками милитарной модели развития, ориентированной на подготовку к новым возможным конфликтам, и теми, кто стремится к мирной модели с сохранением обороноспособности, но без милитаризации общества", — говорит Фесенко.

После войны люди будут стремиться вернуться к нормальной жизни: путешествовать, отдыхать, наслаждаться миром. Этот инстинкт восстановления нормальной жизни станет мощным стимулом для многих. Но в то же время могут появиться и реваншистские настроения среди отдельных групп, что может стать фактором политической нестабильности.

"Таким образом, послевоенный период потребует от общества и власти взвешенного подхода к решению экономических, социальных и политических вопросов. Главной задачей станет достижение баланса между обороноспособностью и мирным развитием, избежание конфликтов и создание условий для постепенного восстановления страны", — резюмирую политолог.

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