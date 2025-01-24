"Честный контракт" с ВСУ: как Украина будет стимулировать 18-летних парней идти в армию

Киев все еще сопротивляется требованиям партнеров снизить мобилизационный возраст. В качестве компромисса в Украине разрабатывают реформу для добровольного привлечения в ВСУ 18-25-летних мужчин. Фокус узнал, как власть может стимулировать граждан вступить в армию, и будет ли такое решение эффективным.

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Украина завершает разработку реформы для добровольного призыва в ряды ВСУ мужчин от 18 до 25 лет. По словам заместителя руководителя Офиса президента Павла Палиса, план — "честный контракт" включает в себя финансовые стимулы, четкие гарантии обучения, меры по обеспечению диалога между бойцом и командиром.

Он отметил, что план направлен на привлечение в ВСУ 18-25-летних, которые освобождены от призыва. Более того, это может помочь отреагировать на призывы администрации Трампа о том, что Украина могла бы увеличить численность армии, снизив мобилизационный возраст.

"На самом деле у нас есть огромный мобилизационный ресурс. По моему мнению, на данный момент он превышает то, что нам нужно для решения определенных задач на фронте. Механизм, который мы имеем сейчас, не позволяет нам быть настолько эффективными, насколько мы могли бы быть", — сказал Павел Палиса.

Привлечение в ВСУ 18-25-летних: как Украина будет стимулировать мужчин

Бывший сотрудник СБУ и военный аналитик Иван Ступак считает, что реформа по добровольному привлечению в ВСУ 18-25-летних мужчин может быть рефлексией на требование США снизить призывной возраст.

"Конечно, принудительно это быть не может у нас. Это может быть такой промежуточный вариант — окей, мы что-то делаем, но не принудительно. Возможно, кто-то из 18-25-летних захочет вступить", — сказал Фокусу Иван Ступак.

Так Украина может предложить определенный стимул, а именно деньги, кредит на недвижимость, льготный ввоз автомобилей и тому подобное. Однако аналитику сложно сказать, насколько такой стимул будет действенным по привлечению молодежи в ВСУ. По его словам, главное, чтобы государство выполняло то, что обещало.

"Мы видели уже с военными. Обещано многое, а выполняется небольшая часть", — отметил он.

Военный аналитик Дмитрий Снегирев рассказал Фокусу, что в плане по привлечению в ВСУ 18-25-летних речь идет о материальном стимулировании.

"Контрактом предусмотрено материально-финансовое обеспечение, на момент заключения контракта — выплаты по участию в боевых действиях, и главное — социальный пакет. А на момент окончания контракта — возможность получения высшего образования и т.д.", — отметил Снегирев.

По его мнению, также речь может идти о социальном пакете в случае ранения или контузии, материальной компенсации в случае гибели. Он убежден, что это должно стимулировать украинцев от 18 до 25 лет заключать контракт с Минобороны.

Снегирев напомнил, что сейчас призывной возраст с 25 лет, однако есть определенное политическое давление со стороны украинских партнеров по его снижению до 18. Украинское политическое руководство не будет снижать мобилизационный возраст, чтобы избежать напряжения в обществе. Зато власть пошла по пути материального стимулирования. Насколько это будет эффективно по привлечению молодых мужчин покажет время.

"Но учитывая опыт страны-оккупанта, это достаточно серьезный стимул по пополнению личного состава. Для сравнения, в той же России количество контрактников за 2024 год по сравнению с 2023 годом выросло в шесть раз. То есть для этого создаются соответствующие условия — финансовое обеспечение, которое даст возможность получать достойную зарплату и главное социальный пакет со стороны государства", — заявил аналитик.

По его словам, план по добровольному призыву молодежи называется "честным контрактом" из-за того, что человек, подписывая контракт, выбирает военную специальность. То есть нет принудительного призыва и отправки по распоряжению, которое пришло в ТЦК.

"Человек сам выбирает воинскую часть, специальность и соответственно получает гарантии со стороны государства. Фактически создаются предпосылки, когда человек стимулируется, делает сознательный выбор по защите своего государства, но на тех условиях, которые удовлетворяют его. То есть речь не идет о том, что если человек хочет идти оператором БПЛА, его, условно говоря, бросают в штурмовики", — пояснил он.

Удастся ли Украине стимулировать молодежь идти в армию?

На вопрос, сможет ли Украина предложить какие-то бонусы для привлечения в ВСУ мужчин до 25 лет, Ступак ответил, что главное, чтобы выполнялись обещания. Он отметил, что украинцам нравится западный образ жизни, ведь там есть уверенность, гарантия, в частности, если есть страхование — то оно работает.

"Если эти обещания будут выполняться, то вопросов нет. Но если будет, как обычно, пообещали, не выполнили... Смотрите, гарантированная выплата — 100 тысяч нашим военным. Но они же не получают, сколько было нареканий — бросают, задерживают, не доплачивают, махлюют", — пояснил он.

Иван Ступак добавил, что люди в тылах не хотят идти в армию, поскольку слышат об этих проблемах в армии.

Снегирев уточнил, что мобилизационный резерв РФ в четыре раза превышает украинский. Так, Россия имеет резерв в 15 миллионов, а Украина — всего пять. В результате противник постоянно имеет преимущество в живой силе, тогда как основная проблема Сил обороны на фронте — это не недостаток артиллерийских боеприпасов или средств поражения, а людей.

"Поэтому это те вызовы, которые поставили перед Генштабом ВСУ. Надо формировать и новые бригады, и пополнять уже действующие за счет подобного рода контрактов. Ну и, соответственно, это тот вопрос, который снижает политическое давление наших партнеров. Так мы показываем готовность к компромиссам даже в этом достаточно чувствительном вопросе", — добавил он.

Напомним, 23 января в СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп может настаивать на снижении мобилизационного возраста в Украине до 18 лет. В частности, это может произойти в обмен на военную помощь.

Ранее Фокус объяснял, может ли Украина согласиться на требование Запада снизить призывной возраст до 18 лет. Так большинство экспертов считают, что Киев не будет мобилизовывать молодежь в армию.