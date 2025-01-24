"Чесний контракт" із ЗСУ: як Україна стимулюватиме 18-річних хлопців йти до армії

Київ все ще пручається вимогам партнерів знизити мобілізаційний вік. Як компроміс в Україні розробляють реформу для добровільного залучення до ЗСУ 18-25-річних чоловіків. Фокус дізнався, як влада може стимулювати громадян вступити до війська, та чи буде таке рішення ефективним.

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Україна завершує розробку реформи для добровільного призову до лав ЗСУ чоловіків від 18 до 25 років. За словами заступника керівника Офісу президента Павла Паліса, план — "чесний контракт" містить у собі фінансові стимули, чіткі гарантії навчання, заходи щодо забезпечення діалогу між бійцем та командиром.

Він зазначив, що план спрямований на залучення до ЗСУ 18-25-річних, які звільнені від призову. Ба більше, це може допомогти відреагувати на заклики адміністрації Трампа про те, що Україна могла б збільшити чисельність армії, знизивши мобілізаційний вік.

"Насправді у нас є величезний мобілізаційний ресурс. На мою думку, на цей момент він перевищує те, що нам потрібно для вирішення певних завдань на фронті. Механізм, який ми маємо нині, не дозволяє нам бути настільки ефективними, наскільки ми могли б бути", — сказав Павло Паліса.

Залучення до ЗСУ 18-25-річних: як Україна стимулюватиме чоловіків

Колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак вважає, що реформа щодо добровільного залучення до ЗСУ 18-25-річних чоловіків може бути рефлексією на вимогу США знизити призовний вік.

"Звісно, що примусово це бути не може у нас. Це може бути такий проміжний варіант — окей, ми щось робимо, але не примусово. Можливо, хтось з 18-25-річних захоче вступити", — сказав Фокусу Іван Ступак.

Так Україна може запропонувати певний стимул, а саме гроші, кредит на нерухомість, пільгове ввезення автівок тощо. Проте аналітику складно сказати, наскільки такий стимул буде дієвим щодо залучення молоді до ЗСУ. За його словами, головне, аби держава виконувала те, що обіцяла.

"Ми бачили вже з військовими. Обіцяно багато чого, а виконується невелика частина", — зазначив він.

Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов розповів Фокусу, що в плані щодо залучення до ЗСУ 18-25-річних йдеться про матеріальне стимулювання.

"Контрактом передбачене матеріально-фінансове забезпечення, на момент укладання контракту — виплати щодо участі в бойових діях, і головне — соціальний пакет. А на момент закінчення контракту — можливість отримання вищої освіти тощо", — зауважив Снєгирьов.

На його думку, також може йтися про соціальний пакет у разі поранення чи контузії, матеріальної компенсації у випадку загибелі. Він переконаний, що це повинно стимулювати українців від 18 до 25 років укладати контракт з Міноборони.

Снєгирьов нагадав, що нині призовний вік з 25 років, проте є певний політичний тиск з боку українських партнерів щодо його зниження до 18. Українське політичне керівництво не буде знижувати мобілізаційний вік, аби уникнути напруги в суспільстві. Натомість влада пішла шляхом матеріального стимулювання. Наскільки це буде ефективно щодо залучення молодих чоловіків покаже час.

"Але враховуючи досвід країни-окупанта, це досить серйозний стимул щодо поповнення особового складу. Для порівняння, в тій же Росії кількість контрактників за 2024 рік порівняно з 2023 роком зросла в шість разів. Тобто для цього створюються відповідні умови — фінансове забезпечення, яке дасть можливість отримувати гідну зарплатню і головне соціальний пакет з боку держави", — заявив аналітик.

За його словами, план з добровільного призову молоді називається "чесним контрактом" через те, що людина, підписуючи контракт, обирає військову спеціальність. Тобто немає примусового призову та відправлення за розпорядженням, яке прийшло до ТЦК.

"Людина сама обирає військову частину, спеціальність і відповідно отримує гарантії з боку держави. Фактично створюються передумови, коли людина стимулюється, робить свідомий вибір щодо захисту своєї держави, але на тих умовах, які задовольняють її. Тобто не йдеться про те, що якщо людина хоче йти оператором БПЛА, її, умовно кажучи, кидають у штурмовики", — пояснив він.

Чи вдасться Україні стимулювати молодь йти до армії?

На запитання, чи зможе Україна запропонувати якісь бонуси для залучення до ЗСУ чоловіків до 25 років, Ступак відповів, що головне, аби виконувалися обіцянки. Він наголосив, що українцям подобається західний спосіб життя, адже там є впевненість, гарантія, зокрема, якщо є страхування — то воно працює.

"Якщо ці обіцянки будуть виконуватися, то питань немає. Але якщо буде, як зазвичай, пообіцяли, не виконали… Дивіться, гарантована виплата — 100 тисяч нашим військовим. Але вони ж не отримують, скільки було нарікання — кидають, затримують, не доплачують, махлюють", — пояснив він.

Іван Ступак додав, що люди в тилах не хочуть йти до війська, оскільки чують про ці проблеми в армії.

Снєгирьов уточнив, що мобілізаційний резерв РФ у чотири рази перевищує український. Так, Росія має резерв у 15 мільйонів, а Україна — лише пʼять. У результаті противник постійно має перевагу в живій силі, тоді як основна проблема Сил оборони на фронті — це не нестача артилерійських боєприпасів чи засобів ураження, а людей.

"Тому це ті виклики, які поставили перед Генштабом ЗСУ. Треба формувати й нові бригади, й поповнювати вже діючі за рахунок подібного роду контрактів. Ну і, відповідно, це те питання, яке знижує політичний тиск наших партнерів. Так ми показуємо готовість до компромісів навіть у цьому досить чутливому питанні", — додав він.

Нагадаємо, 23 січня у ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп може наполягати на зниженні мобілізаційного віку в Україні до 18 років. Зокрема, це може відбутися в обмін на військову допомогу.

Раніше Фокус пояснював, чи може Україна погодитися на вимогу Заходу знизити призовний вік до 18 років. Так більшість експертів вважають, що Київ не мобілізовуватиме молодь до війська.