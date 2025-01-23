В обмін на зброю: Трамп може вимагати від Зеленського знизити призовний вік до 18 років, — Time

За словами журналістів, для Володимира Зеленського рішення про зниження мобілізаційного віку є "червоною лінією" та може стати "політично фатальним".

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Президент США Дональд Трамп може наполягати на зниження віку мобілізації в Україні до 18 років в обмін на військову допомогу, а його мирний план вимагатиме територіальних поступок, пише, британське видання The Times.

Україна може отримати більше американської зброї лише в обмін на запровадження строкової військової служби для чоловіків з 18 до 25 років, вважають британські журналісти. Вони зазначають, що для президента України Володимира Зеленського це питання є "червоною лінією".

"Зеленський захистив наймолодших чоловіків своєї країни від конфлікту, який виснажує її обмежену силу. Ухилення від призову на військову службу поширене, оскільки настає втома від війни. Подовження терміну призову може стати для нього політично фатальним", — пишуть автори статті.

Крім того, у матеріалі зазначається, що мирний план Дональда Трампа може передбачати територіальні поступки агресору, фактично "здачу п'ятої частини" країни. Натомість гарантією збереження неокупованих земель повинно стати розміщення в України миротворчих військ зі США та Європи. Для президента РФ Володимира Путіна, який робив ставку на швидку перемогу, цей варіант завершення війни був би стратегічною поразкою, але її можна було б видати за перемогу, якщо захоплені землі залишаться під контролем Кремля.

На думку журналістів, 47-й президент Сполучених Штатів для досягнення миру має застосовувати "метод батога і пряника" до обох сторін, адже ані Україна, ані Росія не мають наміру просто відступати після величезних втрат. Такий підхід проявився в дописі Трампа у соцмережі Truth Social у середу 22 січня, в якому він закликав Путіна закінчити війну. Президент США на початку звернення запевнив, що любить російський народ, завжди мав хороші стосунки з Путіним і не хоче зашкодити Росії, а після пригрозив додаткові санкціями та обмеженнями в разі відмови йти на поступки.

"Уразливість Росії до нових економічних війн залишається невизначеною, але немає сумніву, що її економіка перебуває під сильним тиском, оскільки фальшиві офіційні дані не в змозі приховати реальну інфляцію в межах від 16 до 30 відсотків і величезне навантаження на державні фінанси, що виявляється через скорочення пільг ветеранам війни", — зазначили автори матеріалу.

Нагадаємо, 15 січня нардеп "Слуги народу" та член комітету ВР з нацбезпеки Олександр Федієнко розповів, що думають у Верховній Раді щодо зменшення віку призову в Україні. За його словами, нардепи не готували таких законопроєктів, а західні партнери повинні забезпечити ЗСУ озброєнням, перш ніж вимагати мобілізації 18-річних українців.

13 січня Фокус з'ясовував, чому США зацікавлені у зниженні мобілізаційного віку та чи допоможе це покращити ситуацію на фронті.