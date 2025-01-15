Мобілізація з 18 чи 20 років: Федієнко про умови зменшення віку призову (відео)

Партнери повинні спершу озброїти новостворені резервні бригади ЗСУ, а тоді говорити про 18-річних українців, заявив нардеп Олександр Федієнко. Політик назвав вимоги, які мають виконати на Заході.

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Народні депутати не підготували законопроєктів, які б знижували вік мобілізації і робили можливим призов з 18 років. Перед тим, як почати думати у цьому напрямку, вони очікують дій західних партнерів. Мається на увазі, спершу Захід має надати всю обіцяну зброю, наприклад, таку, яка дасть можливість збивати літаки ЗС РФ. Про ситуацію щодо мобілізації з 18 років нардеп "Слуга народу" та член комітету ВР з нацбезпеки Олександр Федієнко розповів у ефірі телемарафону.

Федієнко запевнив, що у парламенті немає законопроєктів, які б знижували вік мобілізації до 18, 19 чи 20 років. Також він наголосив, що на цю тему не було навіть ініціатив. До всього, нардепи "в цілому не готові за це голосувати".

Після цього парламентар озвучив вимоги до партнерів: вони мають їх виконати перед тим, як ітиметься про зниження призовного віку. Перша вимога — надати зброю для резервних бригад, які створені, але не можуть іти в бій через те, що партнери не виконали зобов'язання. Друга — дозволити збивати літаки ЗС РФ на російській території із застосування західних далекобійних ракет.

"Перша проблема — це все ж таки у нас є наявні відповідні резервні бригади, які готові вийти на лінію бойового зіткнення. Їх потрібно, звісно, дооснастити, додати додаткову зброю. А з іншого боку, це все ж таки дозвіл від партнерів застосовувати відповідну зброю далекого ураження для того, щоб взяти і домінувати у повітрі", — заявив Федієнко.

Мобілізація з 18 років — деталі

Зазначимо, у 2024–25 рр. про мобілізацію з 18 років говорили в США і чиновники адміністрації поки що чинного президента Джо Байдена, і представники новообраного очільника держави Дональда Трампа. Зокрема, про це згадував майбутній радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волц. У коментарі медіа він пояснив, навіщо потрібний призов молодих українців. На думку американського істеблішменту, молодь допоможе стабілізувати ситуацію на лінії фронту, і тоді Україна матиме кращі позиції для завершення війни.

Після пропозицій партнерів про зниження віку призову з'явилась відповідь президента України Володимира Зеленського. Політик заявив, що не планує мобілізувати 18-річних. Водночас він наголосив, що Захід має спершу озброїти наявні резервні бригади і лише потім щось вимагати.

Нагадуємо, видання Forbes проаналізувало проблематичний досвід створення нових бригад на прикладі історії зі 155 ОМБр ЗСУ. Тим часом 14 січня спалахнув скандал у Повітряних силах: звідти почали забирати авіаінженерів, щоб посилити бойові підрозділи на лінії фронту.