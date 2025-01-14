Нові уроки та реформи ЗСУ: які наслідки масової втечі бійців з 155 бригади, — Forbes

Після змін у відновленні старих та у створенні нових бригад є сподівання, що ЗСУ зможуть втримати фронт на сході, написало видання Forbes. Зміни стались завдяки рішенню президента у відповідь на журналістське розслідування.

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Українська влада зробила висновки з публічного скандалу зі 155 бригадою ЗСУ, з якої протягом року підготовки масово тікали мобілізовані українці. Нові бійці навчались у Франції, отримали західну зброю, але після появи на фронті показали слабку підготовку та втрати західної техніки. Відтепер концепція мобілізації та формування бригад змінилась. Про деталі нових підходів до призову ЗСУ, про старі та нові бригади написало видання Forbes.

Видання повідомило, що українська влада відреагувала на публічний скандал зі 155 бригадою, у якій з 5 800 ос. дезертирували 1 700. Тобто протягом року самовільно залишили частину (пішли в СЗЧ) — третина підрозділу. Forbes підсумувало, що Україна отримала "важливий урок", та припустило, що завдяки цьому є сподівання на втримання лінії фронту завдяки зростанню чисельності військ.

Новий урок полягає в тому, що Зеленський наказав по-іншому підходити до мобілізації та наповнення армії, ідеться у статті. Раніше з новомобілізованих формували нові бригади, але один з наслідків такого способу дій — СЗЧ та непідготовлені бригади. Відтепер діятимуть інакше — новобранці ітимуть в існуючі бригади. Таке рішення прийняв президент Зеленський. Водночас, не ясно, що буде з тими новими бригадами, які вже існують, написало видання.

"Що це означає для кількох новосформованих — але неповних — механізованих бригад, незрозуміло. Але просуваючись вперед, нові українські новобранці повинні об’єднатися з існуючими бригадами, потенційно повернувши ці ветеранські підрозділи до повної чисельності — і розмістивши їх на четвертий рік ширшої війни", — підсумувало Forbes.

У статті також описали важливість піхотних підрозділів, які воюють у першій лінії: деякі з них мали б складатись з 2 тис. ос., натомість в наявності лише 400. Крім того, зауважили, що 155 бригада, яку все ж відправили обороняти Покровськ, через погану підготовку втратила західну зброю: танки Leopard-2 та САУ CAESAR.

Скандал зі 155 бригадою — деталі

Зазначимо, у січні воєнний журналіст та головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов опублікував допис на Facebook, у якому розповів про скандал зі 155 бригадою ЗСУ. У дописі ідеться про проблеми з поповненням підрозділу, яке регулярно відправляли в інші частини після мінімальної підготовки. Крім того, до складу бригади входили командири низових ланок, які не мали ніякого досвіду бойових дій. При цьому під час навчання у Франції, попри паркани та охорону, з бригади втекло 59 осіб. Щодо проблем формування 155 ОМБР Державне бюро розслідувань почало кримінальне провадження, написав Бутусов.

На публікацію відреагувало командування та влада. Зокрема, 5 січня президент Зеленський зібрав Ставку Верховного Головнокомандувача та наказав розібратись в обставинах справи. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запевнив, що з'ясує, що сталось в 155 бригаді, та пообіцяв надати додаткові FPV-дрони.

Нагадуємо, 7 січня командувач Сухопутними військами Михайло Драпатий відреагував на ситуацію з формуванням та СЗЧ в 155 бригаді.