ДБР розслідує порушення формування бригади "Анна Київська": винне військове керівництво, — Бутусов

Щодо формування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яку готували у Франції, порушено кримінальну справу. Бутусов вважає, що бригада втрачає бійців через президента Зеленського та військове командування.

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Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу щодо формування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", на створення якої у Франції було витрачено 900 мільйонів євро. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

"Нік", командир 2-го механізованого батальону 155-ї ОМБр про службу

Бригада, яка вступила в бій під Покровськом, за словами Бутусова, зіткнулася з численними проблемами: перед першим боєм її самовільно залишило 1700 військових, комбриг був звільнений одразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.

"Слідчим ДБР поставили завдання знайти винних", — зазначив Бутусов.

Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу щодо обставин формування 155 механізованої бригади "Анна Київська", яка зараз перебуває під Покровськом, а до цього проходила навчання у Франції.

Він зазначив, що провів тривале розслідування, щоб з’ясувати причини того, чому з бригадою склалася катастрофічна ситуація, що призвела до значних втрат серед особового складу та техніки й масового СЗЧ (самовільного залишення частини).

Бутусов покладає провину на керівників Ставки Верховного головнокомандувача, Міноборони та Генштабу, "які продовжують розтрачати життя та державні кошти на нові проєкти замість посилення досвідчених та боєздатних бригад. І намагаються зняти із себе відповідальність, переклавши її руками ДБР на поставлених у безвихідне становище офіцерів, яким доводиться відповідати за погано організований вищим керівництвом політичний проєкт", пише він.

Журналіст вважає, що головна проблема полягає у тому, що замість тренування нових бійців і поповнення ними вже існуючих бригад, які мають досвідчене командування, "Верховний головнокомандувач Зеленський придумав для наших союзників по НАТО план формування 14 нових бригад", для створення яких просто не знайшлося командирів та організаційних можливостей.

Вартість створення нової бригади у Франції оцінюється в 900 мільйонів євро – 80% цих коштів мало бути вкладено безпосередньо в технічне оснащення та процес підготовки бійців. Франція повністю виконала всі зобов’язання з озброєння та підготовки бригади, наголошує журналіст.

Проте ще на етапі формування бригади у Франції її самовільно залишили 50 військовослужбовців.

"Це викликало питання в керівництва Франції щодо серйозності ставлення українців до реалізації такого вартісного проєкту. Почався скандал, питання було піднято на Ставці, і ДБР порушило кримінальну справу", – йдеться в дописі Юрія Бутусова.

Як була створена 155-та бригада "Анна Київська"

155-та бригада почала формуватися в Україні у березні 2024 року. Її командиром був призначений досвідчений офіцер – Дмитро Рюмшин. За формування та комплектування бригади відповідало Оперативне командування "Захід", командувач генерал Шведюк, начальник штабу полковник Селецький і командувач сухопутних військ генерал Павлюк.

Навчання бійців 155-ї бригади у Франції Фото: Генштаб ЗСУ

"Але із самого початку виявилося, що в ОК "Захід" немає ні командних кадрів, ні солдат, ні озброєння, ні ресурсів для створення нового з’єднання. Формування 155 бригади з перших днів було суцільним організаційним хаосом буквально в усіх компонентах", – наголошує Бутусов.

Через погану організацію протягом весни й літа у бригаді спостерігалося масове СЗЧ, на момент, коли бригада поїхала навчатися у Францію, самовільно залишили частину майже 1000 осіб, "тому було ясно, що це продовжиться й у Франції", пише Бутусов.

Головною проблемою Бутусов називає те, що в літні місяці з бригади керівництво постійно забирало мінімально навчених військовослужбовців для "закриття дірок" на інших ділянках фронту.

"У липні та серпні з 155 бригади забрали понад 2550 військовослужбовців на поповнення інших частин. Тобто забрали з бригади майже всіх цілком придатних, фактично обнулили всі попередні чотири місяці роботи, і тоді… видали наказ готуватися всім, хто залишився до поїздки у Францію наприкінці вересня", – наголошує він.

За словами Юрія Бутусова, у Францію врешті командування сухопутних військ та ОК "Захід" послали "не організовану та керовану військову частину, яка може багато чому навчитись, а натовп тільки-но одягнутих у військову форму".

Але він зазначає, що більшість військових з бригади, направлених у Францію, не втекли, а готувалися. Також в Україні силами інструкторів ОК "Захід" готувалися ще 4000 бійців, набраних із ТЦК для поповнення бригади.

Але за відсутності штабу бригади та комбатів, які на це час перебували у Франції, командування ОК "Захід" та КСВ почали перекидати ненавчених і не злагоджених людей у район Покровська.

"Оскільки штаб бригади перебував у Франції, якість підготовки більшості особового складу, які знаходились в Україні у навчальному центру ОК "Захід", була низькою. Погано організований і некерований колектив неможливо якісно навчати", – цитуються в дописі інструктори 10 гірсько-штурмової бригади, яких ОК "Захід" залучив до бойової підготовки 155 бригади.

Що сталось із комбригом Дмитром Рюмшиним

Після повернення з Франції та прибуття до Покровська командувача бригади Рюмшина комісія висунула йому звинувачення за СЗЧ, і через це комбрига було відсторонено.

"Комбриг Рюмшин, який тільки-но встиг створити у цьому хаосі якусь мінімальну керованість і намагався врятувати ситуацію, був відсторонений від посади, також було відсторонено кілька офіцерів штабу, один із комбатів, і призначені нові командири, які взагалі не мали ніякого розуміння щодо стану справ у бригаді. В результаті хаос в управлінні тільки посилився", – пише Бутусов.

З першого дня виконання бойових завдань почалися значні втрати людей через погану керованість і ненавченість, зазначає він.

Крім того, Бутусов наголошує, що, хоча бригада "Анна Київська" була повністю укомплектована піхотою, артилерією та бронетехнікою, вона не мала дронів – нині основних засобів розвідки й управління в сучасній війні, що робило її фактично обмежено придатною для ведення бойових дій.

На дрони збирали кошти силами волонтерів, досі основною проблемою є відсутність навчених операторів. А 17 мільйонів гривень для закупівлі партії дронів 155-та бригада отримала від Міноборони лише через 10 днів після вступу в бій.

"При цьому кошти на РЕБ бригада так і не отримала. У результаті нові танки "Леопард-2А4" та бронемашини VAB зазнали втрат при перших же спробах застосувати їх на фронті від ворожих дронів", – зазначає Бутусов.

Але Юрій Бутусов зазначає, що більшість воїнів 155 механізованої бригади на фронті намагаються чесно виконувати свої обов’язки.

"Але в результаті такого злочинного ставлення до життів воїнів, 155 бригада з перших днів несе значні втрати. Там є комбати, які ходять на штурм, тому що більше нема кому, там є солдати, які до останнього б’ються за кожну позицію, і з перших днів роблять справжні подвиги, я це сам бачив під Покровськом", – наголошує журналіст.

Хто винен у втратах бійців та хаосі 155-ї бригади

Він закликав притягнути до відповідальності винних у ситуації, що склалася. Зокрема, винними Бутусов вважає:

президента Володимира Зеленського, "який дав нереальні обіцянки [президенту Франції] Макрону та взагалі не контролював реалістичність своїх доручень";

міністра оборони Умєрова, "який не звернув жодної уваги, як готується та оснащується така важлива бойова бригада";

головнокомандувача ЗСУ Сирського, який "не здатен організувати плановий процес організації, підготовки та застосування резервів";

командувача сухопутних військ Павлюка та командувача ОК "Захід" Шведюка, "які знали, що відбувається, але сліпо виконували неадекватний наказ направити небоєздатну частину на фронт".

Міністра стратегічної промисловості Сметаніна, який продовжує безсоромно та безкарно постачати на фронт браковані міни, і освоювати бюджетні кошти на крові українських воїнів, яких Сметанін позбавляє боєприпасів.

А також багато керівників ОК та КСВ, які "все це знають, бачать, але підписують папірці, які від них вимагають, а потім за ці фейкові звіти та акти спроможностей мають платити кров’ю солдати, патріотичні та вмотивовані громадяни, кращі з кращих, які бачать цей безлад, але роблять усе можливе попри усі ці вказані труднощі, та захищають нас усіх".

Через таке ставлення керівництва оборона міста Покровськ опинилася на межі зриву, наголошує Бутусов, закликаючи допомогти 155-тій бригаді для збереження людей.

Нагадаємо, 15 листопада, Франція завершила навчання української бригади імені Анни Київської чисельністю 4500 бійців. Французькі офіцери, які брали участь у навчанні, вважали, що бригада може стати силою, що змінить правила гри на полі бою.