"Анна Київська" повертається до України: у Франції завершила підготовку нова бригада ЗСУ

Українські військові бригади "Анна Київська" навчилися штурмувати окопи, маневрувати на полі бою та використовувати французьку важку техніку. Вони суттєво посилять ЗСУ в критичний момент війни, пишуть ЗМІ.

Понад 2 000 військових української бригади "Анна Київська", яких протягом двох місяців тренувала у Франції військова оперативна група "Шампань", готуються повернутися до України. Про це пише ABS News.

Українські військові навчалися в інструкторів французької оперативної групи "Шампань" ефективно взаємодіяти на полі бою та використовувати озброєння, яке Франція надасть для протистояння Росії. Тренування тривало два місяці на сході та півдні європейської країни, тож тепер понад 2 000 підготовлених українських військових проходять останні збори перед поверненням на російсько-український фронт у критичний момент війни, пишуть журналісти.

Зазначається, що після повного розгортання бригада "Анна Київська" складатиметься з 4 500 бійців, серед яких будуть піхотинці, інженери, артилерійські команди та інші спеціалісти. Більшість із них були нещодавно мобілізовані та до прибуття до Франції у вересні цього року пройшли лише кілька тижнів базової підготовки, кажуть французькі військові. Арсенал бригади складатиметься з 18 легких танків AMX 10, 18 артилерійських установок Caesar, встановлених на вантажівках, 128 бронетранспортерів, протитанкових і зенітно-ракетних комплексів та іншого озброєння.

Франція надала близько 1 500 своїх солдатів для навчання українців. У них українські бійці вчилися захищати та штурмувати окопи, подібні до тих, що є на російсько-українському фронті.

Французькі офіцери сказали, що за два місяці українські воїни набули значного досвіду та готові до бою, передають автори матеріалу.

"Тепер вони здатні воювати, вони здатні маневрувати. Вони можуть залучати різних спеціалістів і використовувати різне обладнання, яке матимуть на полі бою", — сказав полковник Поль. Його прізвище журналісти не називають із міркувань безпеки.

Зазначимо, що названо українську бригаду на честь київської княгині Анни Ярославни, яка стала королевою Франції.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон публікував кадри навчань української бригади "Анна Київська" 9 жовтня. Макрон зазначав, що 2 300 українських бійців проходили тренування в східному регіоні Франції Гранд-Ест.

Крім того, у вівторок 12 листопада ЗМІ повідомляли, що перші добровольці "Українського легіону" підписали контракти із ЗСУ в Польщі. Їх тренуватимуть на полігоні неподалік міста Любліна інструктори з країн НАТО, писали журналісти.