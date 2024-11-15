"Анна Киевская" возвращается в Украину: во Франции завершила подготовку новая бригада ВСУ

Украинские военные бригады "Анна Киевская" научились штурмовать окопы, маневрировать на поле боя и использовать французскую тяжелую технику. Они существенно усилят ВСУ в критический момент войны, пишут СМИ.

Более 2 000 военных украинской бригады "Анна Киевская", которых в течение двух месяцев тренировала во Франции военная оперативная группа "Шампань", готовятся вернуться в Украину. Об этом пишет ABS News.

Украинские военные учились у инструкторов французской оперативной группы "Шампань" эффективно взаимодействовать на поле боя и использовать вооружение, которое Франция предоставит для противостояния России. Тренировка длилась два месяца на востоке и юге европейской страны, и теперь более 2 000 подготовленных украинских военных проходят последние сборы перед возвращением на российско-украинский фронт в критический момент войны, пишут журналисты.

Отмечается, что после полного развертывания бригада "Анна Киевская" будет состоять из 4 500 бойцов, среди которых будут пехотинцы, инженеры, артиллерийские команды и другие специалисты. Большинство из них были недавно мобилизованы и до прибытия во Францию в сентябре этого года прошли лишь несколько недель базовой подготовки, говорят французские военные. Арсенал бригады будет состоять из 18 легких танков AMX 10, 18 артиллерийских установок Caesar, установленных на грузовиках, 128 бронетранспортеров, противотанковых и зенитно-ракетных комплексов и другого вооружения.

Франция предоставила около 1 500 своих солдат для обучения украинцев. У них украинские бойцы учились защищать и штурмовать окопы, подобные тем, что есть на российско-украинском фронте.

Французские офицеры сказали, что за два месяца украинские воины приобрели значительный опыт и готовы к бою, передают авторы материала.

"Теперь они способны воевать, они способны маневрировать. Они могут привлекать различных специалистов и использовать различное оборудование, которое будет на поле боя", — сказал полковник Поль. Его фамилию журналисты не называют из соображений безопасности.

Отметим, что названа украинская бригада в честь киевской княгини Анны Ярославны, которая стала королевой Франции.

Напомним, президент Франции Эмануэль Макрон публиковал кадры учений украинской бригады "Анна Киевская" 9 октября. Макрон отмечал, что 2 300 украинских бойцов проходили тренировки в восточном регионе Франции Гранд-Эст.

Кроме того, во вторник 12 ноября СМИ сообщали, что первые добровольцы "Украинского легиона" подписали контракты с ВСУ в Польше. Их будут тренировать на полигоне недалеко от города Люблин инструкторы из стран НАТО, писали журналисты.