Макрон показал кадры учений украинской бригады "Анна Киевская" во Франции (видео)

2300 украинских военных тренируются в восточном регионе Гранд-Эст. Макрон заверил, что бригада "будет обучена и оснащена благодаря солидарности Франции".

Related video

В среду, 9 октября, президент Франции Эмманюэль Макрон показал кадры учений украинской бригады "Анна Киевская". Он опубликовал видео в соцсети Х.

"Я взял на себя это обязательство: сейчас наши военные обучают 2300 украинских солдат в Гранд-Эсте, с оборудованием, которое они будут использовать во время миссий. Бригада Анны Киевской будет обучена и оснащена благодаря солидарности Франции", — написал Макрон.

8 октября французское издание Le Figaro писало, что Макрон посетит полигон, где проходят учения украинские военнослужащие из 155-й бригады. Точное местоположение тренировочного полигона на востоке Франции держится в тайне из соображений безопасности.

В Елисейском дворце объяснили, что 155-я бригада будет почти полностью укомплектована и "готова к войне", то есть отправиться на фронт в полной экипировке "через несколько месяцев".

2 300 солдат пройдут подготовку, чтобы сформировать три пехотных батальона и их вспомогательные подразделения: инженеров, артиллерию, разведку, наземное и воздушное наблюдение. Для того, чтобы довести численность бригады до 4 500 человек, остальные солдаты будут подготовлены в Украине силами украинской армии. В состав бригады входят как солдаты с предыдущим боевым опытом, так и те, кто его не имел.

После завершения учений бригада будет полностью оснащена 128 бронированными боевыми машинами, 18 пушками Caesar, 18 бронированными разведывательными машинами AMX10RC, 10 TRM и 20 ПТРК MILAN.

Напомним, 7 октября министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж предоставит Украине истребители четвертого поколения Mirage 2000 в 2025 году.

8 октября военный обозреватель Forbes Дэвид Экс отметил, что передача французских истребителей Mirage могла бы усилить удары ВСУ по военным кораблям, штабам и складам снабжения РФ на оккупированной территории Украины.