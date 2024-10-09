Макрон показав кадри навчань української бригади "Анна Київська" у Франції (відео)

2 300 українських військових тренуються у східному регіоні Гранд-Ест. Макрон запевнив, що бригада "буде навчена та оснащена завдяки солідарності Франції".

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У середу, 9 жовтня, президент Франції Емманюель Макрон показав кадри навчань української бригади "Анна Київська". Він опублікував відео у соцмережі Х.

"Я взяв на себе це зобов’язання: зараз наші військові навчають 2 300 українських солдатів у Гранд-Есті, з обладнанням, яке вони використовуватимуть під час місій. Бригада Анни Київської буде навчена та оснащена завдяки солідарності Франції", — написав Макрон.

8 жовтня французьке видання Le Figaro писало, що Макрон відвідає полігон, де проходять навчання українські військовослужбовці зі 155-ї бригади. Точне місце розташування тренувального полігону на сході Франції тримається в таємниці з міркувань безпеки.

У Єлисейському палаці пояснили, що 155-та бригада буде майже повністю укомплектована і "готова до війни", тобто може вирушити на фронт у повній екіпіровці "за кілька місяців".

2 300 солдатів пройдуть підготовку, щоб сформувати три піхотні батальйони та їхні допоміжні підрозділи: інженерів, артилерію, розвідку, наземне і повітряне спостереження. Для того, щоб довести чисельність бригади до 4 500 осіб, інші солдати будуть підготовлені в Україні силами української армії. До складу бригади входять як солдати з попереднім бойовим досвідом, так і ті, хто його не мав.

Після завершення навчань бригада буде повністю оснащена 128 броньованими бойовими машинами, 18 гарматами Caesar, 18 броньованими розвідувальними машинами AMX10RC, 10 TRM і 20 ПТРК MILAN.

Нагадаємо, 7 жовтня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Париж надасть Україні винищувачі четвертого покоління Mirage 2000 у 2025 році.

8 жовтня військовий оглядач Forbes Девід Екс зазначив, що передання французьких винищувачів Mirage могла б посилити удари ЗСУ по військових кораблях, штабах та складах постачання РФ на окупованій території України.