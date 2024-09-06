Зеленський попросив Макрона допомогти Україні отримати дозвіл бити по базах носіїв КАБів в РФ

Президенти України та Франції також домовились розвивати спільне виробництво озброєнь між українськими та французькими компаніями.

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Президент України Володимир Зеленський під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що Україні необхідно отримати дозвіл від країн-партнерів на завдавання ударів по місцях скупчення носіїв КАБів на території РФ. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Володимир Зеленський передав основні потреби України, зокрема в засобах ППО, РЕБ, бронетехніці та артилерії. Глава Української держави наголосив на необхідності отримати від країн-партнерів дозвіл і засоби для ударів по місцях базування носіїв КАБів", — йдеться у повідомленні.

Лідери обох держав також домовилися сприяти співпраці між українськими та французькими компаніями щодо спільного виробництва озброєнь.

Крім того, Еммануель Макрон висловив співчуття українському народові у звʼязку з російськими ударами по Львову, Полтаві та інших містах і громадах.

Нагадаємо, 5 вересня видання Spiegel оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Зеленський збирається особисто приїхати в Рамштайн і попросити більше зброї.

4 вересня Володимир Зеленський розповів, скільки військових перекинула РФ в Курську область.