Зеленский попросил Макрона помочь Украине получить разрешение бить по базам носителей КАБов в РФ

Президенты Украины и Франции также договорились развивать совместное производство вооружений между украинскими и французскими компаниями.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Украине необходимо получить разрешение от стран-партнеров на нанесение ударов по местам скопления носители КАБов на территории РФ. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Владимир Зеленский передал основные потребности Украины, в частности в средствах ПВО, РЭБ, бронетехнике и артиллерии. Глава Украинского государства отметил необходимость получить от стран-партнеров разрешение и средства для ударов по местам базирования носителей КАБов", — говорится в сообщении.

Лидеры обоих государств также договорились способствовать сотрудничеству между украинскими и французскими компаниями по совместному производству вооружений.

Кроме того, Эммануэль Макрон выразил соболезнования украинскому народу в связи с российскими ударами по Львову, Полтаве и другим городам и общинам.

Напомним, 5 сентября издание Spiegel обнародовало материал, в котором говорится о том, что Зеленский собирается лично приехать в Рамштайн и попросить больше оружия.

4 сентября Владимир Зеленский рассказал, сколько военных перебросила РФ в Курскую область.