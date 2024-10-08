Україна отримає винищувачі 4-го покоління Mirage 2000 у 2025 році, — Лекорню

За словами голови Міноборони Франції, літаки оснастять новими засобами ураження для завдавання ударів по наземних цілях, а також системами радіоелектронної боротьби.

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Міністр оборони країни Себастьян Лекорню заявив, що Франція має намір передати Україні обіцяні багатоцільові винищувачі четвертого покоління Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року. За його словами техніку буде оснащено новим обладнанням на базі Казо в Жиронді. Про це 7 жовтня повідомила газета Sud Ouest.

В інтерв'ю виданню голова французького оборонного відомства уточнив, що літаки отримають засоби ураження для завдавання ударів по наземних цілях, а також засоби РЕБ.

"Мета полягає в тому, щоб оснастити їх бойовими можливостями класу "повітря-земля". І посилити їхню систему радіоелектронної боротьби. Але найважливішим аспектом є підготовка льотчиків і механіків, яка триває в Нансі", — зазначив Лекорню.

Озброєння Mirage 2000 і його завдання

Якщо Франція надасть Mirage 2000, то він стане другим західним винищувачем, який Україна експлуатуватиме поряд з F-16. Французький літак здатний виконувати різні бойові завдання завдяки різноманітному озброєнню, зокрема ракетам "повітря-повітря" MICA (дальність до 80 км), "повітря-земля" SCALP (дальність до 500 км), а також протикорабельним ракетам Exocet і протирадіолокаційним ракетам AS37 Armat. Крім того, винищувач оснащений двома 30-мм гарматами й може нести до 6,3 тонни озброєння на дев'яти підвісках.

Хоча радіус дії радара та озброєння Mirage 2000 поступається можливостям F-16, особливо в плані дальності атак на повітряні цілі, літак все одно здатний ефективно виконувати завдання далекобійних ударів по наземних цілях і прикриття тилових районів.

Нагадаємо, про можливість постачання цих літаків говорив і президент Франції Емманюель Макрон. Заява прозвучала 6 червня, при цьому французький лідер не уточнив кількість літаків, які отримають Повітряні сили ЗСУ. Водночас він запевнив, що Mirage 2000 "дадуть змогу Україні захистити свою землю, свій повітряний простір".