Украина получит истребители 4-го поколения Mirage 2000 в 2025 году, — Лекорню

По словам главы Минобороны Франции, самолеты оснастят новыми средствами поражения для нанесения ударов по наземным целям, а также системами радиоэлектронной борьбы.

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Министр обороны страны Себастьян Лекорню заявил, что Франция намерена передать Украине обещанные многоцелевые истребители четвертого поколения Mirage 2000 в первом квартале 2025 года. По его словам техника будет оснащена новым оборудованием на базе Казо в Жиронде. Об этом 7 октября сообщила газета Sud Ouest.

В интервью изданию глава французского оборонного ведомства уточнил, что самолеты получат средства поражения для нанесения ударов по наземным целям, а также средства РЭБ.

"Цель состоит в том, чтобы оснастить их боевыми возможностями класса "воздух-земля". И усилить их систему радиоэлектронной борьбы. Но самым важным аспектом является подготовка летчиков и механиков, которая продолжается в Нанси", — отметил Лекорню.

Вооружение Mirage 2000 и его задачи

Если Франция предоставит Mirage 2000, то он станет вторым западным истребителем, который Украина будет эксплуатировать наряду с F-16. Французский самолет способен выполнять различные боевые задачи благодаря разнообразному вооружению, включая ракеты "воздух-воздух" MICA (дальность до 80 км), "воздух-земля" SCALP (дальность до 500 км), а также противокорабельные ракеты Exocet и противорадиолокационные ракеты AS37 Armat. Кроме того, истребитель оснащен двумя 30-мм пушками и может нести до 6,3 тонн вооружения на девяти подвесках.

Хотя радиус действия радара и вооружения Mirage 2000 уступает возможностям F-16, особенно в плане дальности атак на воздушные цели, самолет все равно способен эффективно выполнять задачи дальнобойных ударов по наземным целям и прикрытия тыловых районов.

Напомним, о возможности поставок этих самолетов говорил и президент Франции Эмманюэль Макрон. Заявление прозвучало 6 июня, при этом французский лидер не уточнил количество самолетов, которые получат Воздушные силы ВСУ. В то же время он заверил, что Mirage 2000 "позволят Украине защитить свою землю, свое воздушное пространство".