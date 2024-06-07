Макрон пообещал Украине самолеты Mirage 2000: в ВСУ рассказали, на что они способны (видео)

В Воздушных силах охарактеризовали французские истребители как достаточно современные и эффективные. Однако, по словам спикера Ильи Евлаша, сейчас у военных есть другой приоритет.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал поставки в Украину истребителей Mirage 2000. Это заявление 7 июня в эфире телемарафона прокомментировал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Он отметил, что в армии пока не могут комментировать слова французского лидера и ждут заявлений украинского руководства.

"Мы работаем непосредственно с теми силами и средствами, которые у нас есть. Однако сейчас мы рассчитываем, конечно, на F-16 — это наш основной самолет, который уже вскоре должен прибыть в Украину. Мы ждем, конечно, и ракеты к нему. Поскольку этот самолет сейчас является основным и сможет эффективно выполнять поставленные боевые задачи", — подчеркнул Евлаш.

Однако военный подтвердил, что в Украине не исключают и поставки других истребителей в будущем. Он также ответил, какие задачи Mirage 2000 могут выполнять.

"Как и все современные боевые самолеты, он может выполнять эффективно поставленные боевые задачи различных типов. Это могут быть и воздушные, и наземные удары. Конечно, этот самолет является достаточно современным, однако F-16 для нас является приоритетным сейчас типом самолета", — объяснил Евлаш.

Комментарий Ильи Евлаша (о самолетах Mirage 2000 — с 2:41)

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал поставить Украине истребители типа Mirage 2000-5 и провести обучение для 4 500 бойцов. По его словам, подготовка пилотов завершится уже до конца года.

В СМИ передавали, что Нидерланды не запрещают использовать свои истребители F-16, которые получит Украина, для ударов по территории РФ.