Франция передаст Украине истребители Mirage 2000-5: как это усилит Воздушные силы

Украинская армия сможет выполнять три из четырех типов задач на французском истребителе Mirage 2000-5. Он имеет радар на более чем 100 км и современное ракетное вооружение.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал, что они обучат украинских летчиков и передадут самолеты Mirage 2000-5. Фокус разобрался, какие новые возможности получат Воздушные силы Украины.

Разговоры о возможности поставки французских истребителей Mirage 2000 продолжаются с 2023 года. Однако впервые президент Эмманюэль Макрон анонсировал поставки самолетов до конца текущего года. Программа обучения летчиков и техников начнется вскоре и продлится до полугода.

Mirage 2000-5 для Украины — какое он имеет вооружение

Украина будет оператором двух западных истребителей: американских F-16 и французских Mirage 2000. Для Воздушных сил это важное усиление, потому что Бельгия будет поставлять самолеты партиями и вплоть до 2028 года.

Mirage 2000-5 усилит Воздушные силы Украины

На вооружении французских военных есть 27 истребителей Mirage 2000-5 и 7 двухместных Mirage 2000B. Базовая версия Mirage 2000 впервые поднялась в воздух в 1978 году, на год позже советского МиГ-29. Однако Mirage 2000-5 — это глубокая модернизация, которая имеет современное вооружение.

Истребитель имеет в арсенале такие ракеты:

"воздух-воздух" MICA с дальностью до 80 км и инфракрасной или радиолокационной головкой самонаведения;

противокорабельная ракета Exotec с дальностью до 50-70 км, в зависимости от высоты полета самолета;

"воздух-земля" SCALP с дальностью до 500 км, если без экспортных ограничений по дальности;

противорадиолокационная AS37 Armat с дальностью до 120 км.

Также есть возможность применения высокоточных бомб с полуактивным лазерным наведением по типу AASM 250 Hammer. Кроме этого самолет оборудован двумя 30-мм пушками с 250 выстрелами. Всего на 9 узлов подвески можно разместить оружия на общую массу в 6300 кг.

Mirage 2000-5 для Украины — какие задачи будет выполнять

В арсенале истребителя Mirage 2000-5 нет американской ракеты AIM-120C AMRAAM, которая бы позволила атаковать воздушные цели в радиусе 160 км. Зато MICA предлагает дальность 80 км, что, по мнению обозревателей Defence Express, говорит о неспособности самолета отогнать российские самолеты.

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Также радиус радиолокационной станции позволяет видеть на расстояние до 130 км. Одновременно РЛС может сопровождать до 8 целей и вести огонь по 4 из них. Производителем РЛС для Mirage 2000-5 является компания Thales. Важно отметить, что истребитель умеет качественно отличать цели на фоне земли, чего не могут делать советские/украинские истребители. Украинские летчики неоднократно отмечали, что сбивать "Шахеды" для них — это сложная задача. Бортовая РЛС может ошибаться при поиске цели.

Мираж 2000-5 Фото: Вики

В целом Mirage 2000-5 — это модификация 1990-х годов, что делает его истребителем 4+ поколения. Если он не сможет отогнать российскую тактическую авиацию, то подойдет к трем другим задачам:

дальнобойные удары по земле ракетами SCALP и Exocet;

бить по российским целям авиабомбами AASM Hammer;

прикрытие тыловых районов. Самолет может перехватывать крылатые ракеты и дроны" ракетами MICA или более старыми Matra R550 Magic.

В итоге Воздушные силы Украины получат значительное усиление боеспособности, учитывая вооружение самолетов. Не исключено, что третьим самолетом в составе ВС ВСУ будут шведские истребители Gripen, но пока этот вопрос поставлен на паузу из-за сосредоточения союзников на F-16.

Напомним, 6 июня Франция анонсировала поставки Украине истребителей Mirage 2000.