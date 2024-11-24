Истребитель будущего NGAD и его единственная, но непреодолимая проблема

Программа создания истребителя нового поколения Next Generation Air Dominance столкнулась с финансовыми трудностями. В этой связи остро назревает вопрос, смогут ли США в таких условиях сохранить господство в воздухе над Тихим океаном.

Истребитель ВВС США Next Generation Air Dominance (NGAD), предназначенный для обеспечения превосходства в воздухе в будущих конфликтах, находится под угрозой из-за финансовых трудностей.

Изначально предполагалось, что стоимость истребителя будет в три раза выше, чем у F-35, но программа NGAD была приостановлена из-за опасений по поводу высоких трат, а это ставит под сомнение возможность превосходства в воздухе над Китаем.

Фокус перевел статью Мэтью К. Майя о перспективе дальнейших работ над истребителем будущего Next Generation Air Dominance.

Кроме того, растущие долги, ограничения военных расходов и появление других приоритетных программ, таких как модернизация ядерной триады, усложняют финансирование NGAD.

Пока ВВС пересматривают программу NGAD, остается актуальным более широкий вопрос: смогут ли США сохранить господство в воздухе над Тихим океаном в условиях бюджетных ограничений и меняющихся оборонных приоритетов?

Сокращение бюджета ставит под угрозу программу истребителей шестого поколения NGAD ВВС США

Истребитель следующего поколения NGAD (Next Generation Air Dominance), который должен обеспечить превосходство США в воздухе в 2030-х и последующих годах, столкнулся с серьезным и, возможно, непобедимым противником: бюджетными ограничениями.

В июле ВВС приостановили программу создания истребителя шестого поколения после того, как ценовые прогнозы показали, что он обойдется в три раза дороже, чем совместный ударный истребитель F-35, который в настоящее время является самой дорогой программой вооружений в мире: каждый самолет стоит от 80 до 100 миллионов долларов за штуку. Аналитики и политики критикуют нерешительность ВВС и предупреждают, что это ставит под угрозу превосходство США в воздухе, особенно в борьбе с Китаем. В недавней статье сенаторы Роджер Викер и Эрик Шмитт, члены сенатского комитета по вооруженным силам, заявили, что высокая стоимость истребителя NGAD является "неубедительной причиной" для приостановки программы.

Фото: Lockheed Martin

Убедительная это причина или нет, но ВВС, как и другие ведомства, в ближайшие годы ожидает неизбежный бюджетный кризис. Необходимость принимать решения насчет финансирования наиболее важных статей бюджета означает, что руководство ВВС вправе пересмотреть и, если потребуется, отменить программу NGAD.

Представители ВВС хотят, чтобы истребитель NGAD по дальности, скрытности и грузоподъемности превосходил истребитель F-22, чтобы противостоять китайской воздушной мощи в Тихом океане. Пилотируемая платформа NGAD будет также работать с беспилотными боевыми самолетами совместного действия (CCA) как часть "семейства систем".

Однако недавние программы приобретения самолетов заставляют политиков с опаской брать на себя обязательства по приобретению еще одного технологически продвинутого истребителя. Превышение расходов по программе F-22 заставило ВВС сократить цель закупок с 648 до менее чем 200 самолетов, когда стоимость самолета выросла до 143 миллионов долларов. Между тем, с октября 2001 года по декабрь 2021 года базовые оценки общей стоимости программы F-35 выросли с 233 до 416 миллиардов долларов. В апрельском отчете Управления правительственной отчетности отмечается, что "ВВС будут ежегодно платить 6,6 миллиона долларов за эксплуатацию и поддержание каждого отдельного самолета [F-35]… что значительно превышает изначальный план в 4,1 миллиона долларов".

Сравнительные характеристики истребителей NGAD и F-22 Фото: LinkedIn

Бюджетные тенденции также не способствуют увеличению расходов на оборону, необходимых для покрытия расходов на NGAD. В этом году процентные выплаты по федеральному долгу впервые превысили расходы на оборону США. В ближайшие годы всем министерствам и ведомствам придется несладко, поскольку процентные платежи будут съедать все большую долю дискреционного федерального бюджета.

Увеличение фискальной нагрузки приведет к усилению давления на и без того удва сводящие концы с концами вооруженные силы. По прогнозам некоторых аналитиков, общие расходы на оборону должны ежегодно увеличиваться на 25 миллиардов долларов только для того, чтобы не отставать от инфляции. Комиссия по стратегии национальной обороны на 2024 год вместо того, чтобы рассматривать давно назревшие сокращения миссий и структуры сил, призвала к реформированию системы выплат и повышению налогов, чтобы финансировать увеличение расходов на оборону на 3-5 % выше инфляции. Но маловероятно, что Конгресс в ближайшее время изменит свое отношение к этим политическим маневрам.

Помня о надвигающемся дефиците бюджета, министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил в прошлом месяце, что он хочет, чтобы истребитель NGAD стоил столько же, сколько F-35. Однако закупка 200 истребителей NGAD, которую планируют ВВС, все равно обойдется в сумму свыше 20 миллиардов долларов. И это без учета расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и поддержание самолетов в течение нескольких десятилетий, которые и сделали программу F-35 такой дорогой.

Палубній истребитель F-35B ВВС Великобритании Фото: UK Army

Также не факт, что удешевленный и менее продвинутый истребитель NGAD снизил общую стоимость программы. Скорее всего, критически важные компоненты для выполнения миссии превосходства в воздухе, такие как средства радиоэлектронной борьбы, сенсоры и каналы передачи данных, перейдут к ССА вместо пилотируемого истребителя. Это приведет к росту стоимости ССА и сделает бессмысленной закупку тысяч дешевых беспилотных самолетов для полетов вместе с пилотируемой платформой NGAD.

Прогнозируемый ценник программы NGAD выглядит еще более пугающим, если учесть, что в списке приоритетов ВВС есть две крупные задачи: модернизация наземной и воздушной частей ядерной триады.

Программа МБР Sentinel – это обновление поколения американских ядерных ракетных сил наземного базирования полувековой давности, которое предполагает модернизацию 450 шахт в нескольких штатах, строительство 600 новых ракет и установку новых пунктов управления пусками. Но за два десятилетия программа уже на годы отстала от графика и на 81% превысила бюджет в 141 миллиард долларов.

Модернизация воздушной части ядерной триады тоже не из дешевых. Программа B-21 Raider предоставит ВВС новый стратегический бомбардировщик, способный выполнять задачи по нанесению обычных и ядерных ударов в любой точке мира. Уточненные данные о стоимости бомбардировщика пока не опубликованы, но, по оценкам индустрии, его цена может составить около 700 миллионов долларов за штуку. Если ВВС примут решение о покупке 100 "Рейдеров" для своего флота, то это будет инвестиция в 70 миллиардов долларов и еще сотни миллиардов на эксплуатационные расходы, которые придется выплачивать в течение 30 лет. И это еще не все: расходы на закупку ракеты AGM-181 Long Range Stand-Off с ядерным вооружением для B-21 возрастут с почти 300 миллионов долларов в 2026 финансовом году до 2,2 миллиарда долларов в 2029 году по мере наращивания производства.

Американский стелс-бомбардировщик B-21 Raider Фото: Northrop Grumman

Наконец, стоит задаться вопросом, насколько реалистична цель достижения превосходства в воздухе в конфликте с Китаем. Географическое положение и военная модернизация Китая могут нивелировать технологические преимущества американской авиации несколькими способами. Китайские авиабазы будут в основном действовать на суверенной территории; региональные авиабазы США будут находиться под постоянной угрозой тысяч китайских ракет. Китайские самолеты будут иметь более короткие и надежные линии логистики; американским военным самолетам придется преодолевать тысячи миль над Тихим океаном.

Неспособность Пентагона определить приоритетность угроз выгодна и Китаю. ВВС Народно-освободительной армии, располагающие 1300 истребителями четвертого поколения и сотнями платформ пятого поколения, в основном сосредоточены в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в то время как скудные американские ВВС разделены между Европой, Азией и Ближним Востоком.

Противодействие китайской воздушной мощи в войне в Тихоокеанском регионе станет сложной задачей как с истребителем NGAD, так и без него. А финансовые реалии заставляют ВВС принимать жесткие решения насчет приоритетности финансирования. Руководители ведомства правы в том, что им следует внимательно пересмотреть концепцию NGAD, прежде чем вписывать еще одну дорогостоящую главу в историю закупок Пентагона.

Об авторе

Мэтью К. Май – постоянный автор издания Defense Priorities.