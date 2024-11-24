Винищувач майбутнього NGAD і його єдина, але непереборна проблема

Програма створення винищувача нового покоління Next Generation Air Dominance зіткнулася з фінансовими труднощами. У зв'язку з цим гостро назріває питання, чи зможуть США в таких умовах зберегти панування в повітрі над Тихим океаном.

Винищувач ВПС США Next Generation Air Dominance (NGAD), призначений для забезпечення переваги в повітрі в майбутніх конфліктах, перебуває під загрозою через фінансові труднощі.

Спочатку передбачалося, що вартість винищувача буде втричі вищою, ніж у F-35, але програма NGAD була припинена через побоювання з приводу високих витрат, а це ставить під сумнів можливість переваги в повітрі над Китаєм.

Фокус переклав статтю Метью К. Майя про перспективу подальших робіт над винищувачем майбутнього Next Generation Air Dominance.

Крім того, зростаючі борги, обмеження військових витрат і поява інших пріоритетних програм, таких як модернізація ядерної тріади, ускладнюють фінансування NGAD.

Поки ВПС переглядають програму NGAD, залишається актуальним ширше питання: чи зможуть США зберегти панування в повітрі над Тихим океаном в умовах бюджетних обмежень і мінливих оборонних пріоритетів?

Скорочення бюджету ставить під загрозу програму винищувачів шостого покоління NGAD ВПС США

Винищувач наступного покоління NGAD (Next Generation Air Dominance), який має забезпечити перевагу США в повітрі у 2030-х і наступних роках, зіткнувся із серйозним і, можливо, непереможним противником: бюджетними обмеженнями.

У липні ВПС призупинили програму створення винищувача шостого покоління після того, як цінові прогнози показали, що він обійдеться втричі дорожче, ніж спільний ударний винищувач F-35, який наразі є найдорожчою програмою озброєнь у світі: кожен літак коштує від 80 до 100 мільйонів доларів за штуку. Аналітики і політики критикують нерішучість ВПС і попереджають, що це ставить під загрозу перевагу США в повітрі, особливо в боротьбі з Китаєм. У нещодавній статті сенатори Роджер Вікер і Ерік Шмітт, члени сенатського комітету зі збройних сил, заявили, що висока вартість винищувача NGAD є "непереконливою причиною" для призупинення програми.

Фото: Lockheed Martin

Переконлива це причина чи ні, але ВПС, як і інші відомства, найближчими роками очікує неминуча бюджетна криза. Необхідність ухвалювати рішення щодо фінансування найважливіших статей бюджету означає, що керівництво ВПС має право переглянути і, якщо буде потрібно, скасувати програму NGAD.

Представники ВПС хочуть, щоб винищувач NGAD за дальністю, скритністю і вантажопідйомністю перевершував винищувач F-22, щоб протистояти китайській повітряній могутності в Тихому океані. Пілотована платформа NGAD буде також працювати з безпілотними бойовими літаками спільної дії (CCA) як частина "сімейства систем".

Однак недавні програми придбання літаків змушують політиків з побоюванням брати на себе зобов'язання з придбання ще одного технологічно просунутого винищувача. Перевищення витрат за програмою F-22 змусило ВПС скоротити мету закупівель з 648 до менш ніж 200 літаків, коли вартість літака зросла до 143 мільйонів доларів. Тим часом, з жовтня 2001 року по грудень 2021 року базові оцінки загальної вартості програми F-35 зросли з 233 до 416 мільярдів доларів. У квітневому звіті Управління урядової звітності зазначається, що "ВПС будуть щорічно платити 6,6 мільйона доларів за експлуатацію та підтримку кожного окремого літака [F-35]... що значно перевищує початковий план у 4,1 мільйона доларів".

Порівняльні характеристики винищувачів NGAD і F-22 Фото: LinkedIn

Бюджетні тенденції також не сприяють збільшенню витрат на оборону, необхідних для покриття витрат на NGAD. Цього року відсоткові виплати за федеральним боргом уперше перевищили витрати на оборону США. Найближчими роками всім міністерствам і відомствам доведеться несолодко, оскільки відсоткові платежі з'їдатимуть дедалі більшу частку дискреційного федерального бюджету.

Збільшення фіскального навантаження призведе до посилення тиску на збройні сили, які й так ледь зводять кінці з кінцями. За прогнозами деяких аналітиків, загальні витрати на оборону повинні щорічно збільшуватися на 25 мільярдів доларів тільки для того, щоб не відставати від інфляції. Комісія зі стратегії національної оборони на 2024 рік замість того, щоб розглядати давно назрілі скорочення місій і структури сил, закликала до реформування системи виплат і підвищення податків, щоб фінансувати збільшення витрат на оборону на 3-5 % вище за інфляцію. Але малоймовірно, що Конгрес найближчим часом змінить своє ставлення до цих політичних маневрів.

Пам'ятаючи про дефіцит бюджету, що насувається, міністр ВПС США Френк Кендалл заявив минулого місяця, що він хоче, щоб винищувач NGAD коштував стільки ж, скільки F-35. Однак закупівля 200 винищувачів NGAD, яку планують ВПС, все одно обійдеться в суму понад 20 мільярдів доларів. І це без урахування витрат на експлуатацію, технічне обслуговування та підтримання літаків протягом кількох десятиліть, які й зробили програму F-35 такою дорогою.

Палубний винищувач F-35B ВПС Великої Британії Фото: UK Army

Також не факт, що здешевлений і менш просунутий винищувач NGAD знизив загальну вартість програми. Найімовірніше, критично важливі компоненти для виконання місії переваги в повітрі, як-от засоби радіоелектронної боротьби, сенсори і канали передавання даних, перейдуть до ССА замість пілотованого винищувача. Це призведе до зростання вартості ССА і зробить безглуздою закупівлю тисяч дешевих безпілотних літаків для польотів разом із пілотованою платформою NGAD.

Прогнозований цінник програми NGAD має ще більш лякаючий вигляд, якщо врахувати, що в списку пріоритетів ВПС є два великих завдання: модернізація наземної та повітряної частин ядерної тріади.

Програма МБР Sentinel — це оновлення покоління американських ядерних ракетних сил наземного базування півстолітньої давнини, що передбачає модернізацію 450 шахт у кількох штатах, будівництво 600 нових ракет і встановлення нових пунктів управління пусками. Але за два десятиліття програма вже на роки відстала від графіка і на 81% перевищила бюджет у 141 мільярд доларів.

Модернізація повітряної частини ядерної тріади теж не з дешевих. Програма B-21 Raider надасть ВПС новий стратегічний бомбардувальник, здатний виконувати завдання з нанесення звичайних і ядерних ударів у будь-якій точці світу. Уточнені дані про вартість бомбардувальника поки що не опубліковані, але, за оцінками індустрії, його ціна може становити близько 700 мільйонів доларів за штуку. Якщо ВПС ухвалять рішення про купівлю 100 "Рейдерів" для свого флоту, то це буде інвестиція в 70 мільярдів доларів і ще сотні мільярдів на експлуатаційні витрати, які доведеться виплачувати протягом 30 років. І це ще не все: витрати на закупівлю ракети AGM-181 Long Range Stand-Off з ядерним озброєнням для B-21 зростуть з майже 300 мільйонів доларів у 2026 фінансовому році до 2,2 мільярда доларів у 2029 році в міру нарощування виробництва.

Американський стелс-бомбардувальник B-21 Raider Фото: Northrop Grumman

Нарешті, варто замислитися над питанням, наскільки реалістичною є мета досягнення переваги в повітрі в конфлікті з Китаєм. Географічне положення і військова модернізація Китаю можуть нівелювати технологічні переваги американської авіації кількома способами. Китайські авіабази будуть в основному діяти на суверенній території; регіональні авіабази США перебуватимуть під постійною загрозою тисяч китайських ракет. Китайські літаки матимуть коротші та надійніші лінії логістики; американським військовим літакам доведеться долати тисячі миль над Тихим океаном.

Нездатність Пентагону визначити пріоритетність загроз вигідна і Китаю. ВПС Народно-визвольної армії, що мають у своєму розпорядженні 1300 винищувачів четвертого покоління і сотні платформ п'ятого покоління, здебільшого зосереджені в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, тоді як мізерні американські ВПС розділені між Європою, Азією та Близьким Сходом.

Протидія китайській повітряній могутності у війні в Тихоокеанському регіоні стане складним завданням як з винищувачем NGAD, так і без нього. А фінансові реалії змушують ВПС ухвалювати жорсткі рішення щодо пріоритетності фінансування. Керівники відомства мають рацію в тому, що їм слід уважно переглянути концепцію NGAD, перш ніж вписувати ще одну дорогу главу в історію закупівель Пентагону.

Про автора

Метью К. Май — постійний автор видання Defense Priorities.