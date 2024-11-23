Чому ілюмінатори в літаках круглі, а не квадратні: капітан літака дав просте пояснення

За словами капітана, форму ілюмінатора вирішили змінити після серії авіакатастроф, причиною яких є саме тріщини у вікнах.

Багато хто під час польотів літаком дивився в ілюмінатор. Однак мало хто замислювався, чому форма вікна саме такої форми. Один із пілотів American Airlines вирішив розповісти історію їх еволюції, розповідає Еxpress.

"Ви колись замислювалися, чому пасажирські вікна закруглені по краях, а не квадратні?" — запитав пілот на ім'я Стів під ніком @captainsteeeve у своїх підписників.

Він пояснив, що подібна конструкція була реалізована у 1950-х роках після серії катастроф.

"Деякі авіалайнери були спроєктовані з квадратними вікнами, і в Європі, коли літаки стали підніматися вище і вимагати більше тиску, виявилася проблема. Кілька літаків було втрачено в повітрі — вони буквально розвалювалися на частини", — зазначив працівник авіакомпанії.

Він додав, що літаки "буквально розвалились на частини". Таким чином було втрачено кілька машин. Це сталося через те, що у квадратних вікон створювалась маленька тріщина по краю.

"Ці тріщини утворювались через напругу в літаку — літак фактично розвалилися", — пояснив Стів.

За його словами, надалі було вирішено проєктувати ілюмінатори круглими. Це зробило їх міцнішим, знизило ризик появи тріщин. Капітан Стів додав, що "з того часу проблем не виникало".

Нагадаємо, у літаку Boeing 777-300ER, що прямував з Франкфурта (Німеччина) до Сан-Франциско (США), вийшов з ладу туалет. Через це йому довелося здійснювати аварійну посадку.

Зазначимо, що під час польоту з Мілуокі до Далласа (США) один буйний пасажир намагався відкрити двері у літаку. Чоловіка довелось зв’язати за допомогою скотчу.