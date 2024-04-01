Все потекло у салон: літак здійснив аварійну посадку через зламаний туалет (фото)

Дані застосунку для відстеження польотів FlightAware показують, що перед розворотом авіалайнер деякий час кружляв над Північним морем.

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Курйозний випадок стався на рейсі авіакомпанії United Airlines минулого тижня. У літаку Boeing 777-300ER, що прямував з Франкфурта (Німеччина) до Сан-Франциско (США), вийшов з ладу туалет, через що довелося здійснювати аварійну посадку. Про це пише видання Bild.

За словами очевидців, в салоні літака з’явився неприємний запах фекалій через несправність системи утилізації відходів. Після 11 годин польоту командир екіпажу вирішив розвернути борт до аеропорту вильоту, оскільки технічні працівники не змогли оперативно усунути проблему, тож продовжувати переліт через Атлантику стало неможливим.

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Дані застосунку для відстеження польотів FlightAware показують, що перед розворотом авіалайнер деякий час кружляв над Північним морем біля берегів Великої Британії.

"У п'ятницю, 29 березня, рейс авіакомпанії United повернувся до Франкфурта після виявлення технічної несправності одного з туалетів літака", — йдеться у заяві авіакомпанії United.

Повідомляється, що перевізник розмістив постраждалих у готелі, а наступного дня їх переправили до Сан-Франциско іншим рейсом.

Перед розворотом авіалайнер деякий час кружляв над Північним морем біля берегів Великої Британії Фото: Flightradar24

Це вже не перший нещасний випадок на борту United Airlines за останній час. Нещодавно один з літаків авіакомпанії був змушений здійснити екстрену посадку через турбулентність в аеропорту штату Нью-Йорк. Щонайменше 22 людини отримали поранення, а сімох довелось госпіталізувати.

Як повідомляється, лайнер не зміг впоратися з "сильним вітром" при підльоті до міжнародного аеропорту Ньюарка Ліберті й вимушено перервав посадку.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що китайська авіакомпанія China Southern Airlines після курйозного інциденту нагадала пасажирам про заборону кидати монети у двигун літака. Перевізник розмістив п'ятихвилинне відео, де пояснив, як такі дії можуть стати причиною затримки рейсів і загрожувати безпеці пасажирів.

Крім того, перша пілотеса Boeing 737 компанії Tarom Ліліана Гірап розповіла про випробування та негаразди, пов'язані з роботою командира комерційного літака. Зокрема, вона пояснила, що саме члени екіпажу скажуть пасажирам у разі неминучої аварії.