Пілотеса розказала, які слова почують пасажири за лічені хвилини до падіння літака

За словами Ліліани Гірап, в умовах форс-мажору пріоритетом є пілотування та швидке розв'язання проблеми, а не розмови.

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Перша пілотеса Boeing 737 компанії Tarom Ліліана Гірап розповіла про випробування та негаразди, пов'язані з роботою командира комерційного літака. Окрім іншого, вона пояснила, що саме скажуть члени екіпажу пасажирам у разі неминучої аварії, пише видання Mirror.

До слова, шанси загинути в авіакатастрофі є вкрай малими — лише 0,000001% літаків зазнали аварій за останні 10 років, однак багато людей все одно панічно бояться сідати на борт.

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Частково це пов'язано з масштабним характером авіакатастроф у рідкісних випадках, коли вони трапляються, а також із тим, як це закарбувалося у новинах та популярній культурі через численні фільми та серіали.

"Ми проходимо масу тренувань на випадок всіх можливих надзвичайних ситуацій, а також вивчаємо роботу усіх систем. Наприклад, коли ламається гідравліка, починаються перебої з електрикою чи зупиняються всі двигуни. Немає жодної секунди, коли ми думаємо, що літак розіб’ється і треба звертатися до пасажирів з оголошенням, бо це для нас не варіант", — пояснила Ліліана.

За її словами, в умовах форс-мажору пріоритетом є пілотування та швидке розв'язання проблеми, а не розмови. Тому в разі неминучого падіння, швидше за все, ніхто з пасажирів про це не дізнається й жодного звернення до них не буде.

"Я кажу це з повагою до пасажирів", — додала вона.

За словами Ліліани Гірап, в умовах форс-мажору пріоритетом є пілотування та швидке розв'язання проблеми, а не розмови Фото: Pikabu

Ліліана каже, що робота екіпажу в екстрених умовах полягає в тому, щоб "керувати натовпом" та переконатися, що пасажири перебувають у максимальній безпеці, наскільки це можливо.

"Поки ми займаємось цим, пілоти також роблять свою справу. Щойно ми дізнаємось, що загроза минула, і попереду на нас чекає планове приземлення, тоді вже робимо оголошення", — додала пілотеса.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що обидва пілоти заснули під час керування літаком зі 153 пасажирами на борту. Диспетчери на землі докладали усіх зусиль, аби їх розбудити, адже авіалайнер відхилився від заданої траєкторії. Капітан повітряного судна зізнався, що спав всього 2 години перед вильотом, а другий пілот не встиг відпочити, бо всю ніч няньчив немовлят-близнюків.

Крім того, літак авіакомпанії United Airlines, який здійснював рейс до Форт-Маєрс (штат Флорида), зіткнувся з аварійною ситуацією незабаром після зльоту з міжнародного аеропорту Х'юстона імені Джорджа Буша.