Все попало в салон: самолет совершил аварийную посадку из-за сломанного туалета (фото)

Данные приложения для отслеживания полетов FlightAware показывают, что перед разворотом авиалайнер некоторое время кружил над Северным морем.

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Курьезный случай произошел на рейсе авиакомпании United Airlines на прошлой неделе. В самолете Boeing 777-300ER, следовавшем из Франкфурта (Германия) в Сан-Франциско (США), вышел из строя туалет, из-за чего пилоту пришлось совершать аварийную посадку. Об этом пишет издание Bild.

По словам очевидцев, в салоне самолета появился неприятный запах фекалий из-за неисправности системы утилизации отходов. После 11 часов полета командир экипажа решил развернуть борт в аэропорт вылета, поскольку технические работники не смогли оперативно устранить проблему, поэтому продолжать перелет через Атлантику стало невозможным.

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Данные приложения для отслеживания полетов FlightAware показывают, что перед разворотом авиалайнер некоторое время кружил над Северным морем у берегов Великобритании.

"В пятницу, 29 марта, рейс авиакомпании United вернулся во Франкфурт после обнаружения технической неисправности одного из туалетов самолета", — говорится в заявлении авиакомпании United.

Сообщается, что перевозчик разместил пострадавших в отеле, а на следующий день их переправили в Сан-Франциско другим рейсом.

Перед разворотом авиалайнер некоторое время кружил над Северным морем у берегов Великобритании Фото: Flightradar24

Это уже не первый несчастный случай на борту United Airlines за последнее время. Недавно один из самолетов авиакомпании был вынужден совершить экстренную посадку из-за турбулентности в аэропорту штата Нью-Йорк. По меньшей мере 22 человека получили ранения, а семерых пришлось госпитализировать.

Как сообщается, лайнер не смог справиться с "сильным ветром" при подлете к международному аэропорту Ньюарка Либерти и вынужденно прервал посадку.

Напомним, ранее Фокус писал, что китайская авиакомпания China Southern Airlines после курьезного инцидента напомнила пассажирам о запрете бросать монеты в двигатель самолета. Перевозчик разместил пятиминутное видео, где объяснил, как такие действия могут стать причиной задержки рейсов и угрожать безопасности пассажиров.

Кроме этого, первая пилотесса Boeing 737 компании Tarom Лилиана Гирап рассказала об испытаниях и неурядицах, связанных с работой командира коммерческого самолета. В частности, она объяснила, что именно члены экипажа скажут пассажирам в случае неизбежной аварии.