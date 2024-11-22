Пасажири літака зв'язали "командира", який вирішив у повітрі відкрити двері й вийти (відео)

Бортпровідниця стала між пасажиром та дверима, щоб уникнути пошкодження дверей аварійного виходу, але дебошир кинувся вперед, вдаривши її й пошкодивши ліве зап'ястя та шию.

Буйного пасажира авіакомпанії American Airlines, який намагався відкрити двері у літаку під час польоту з Мілуокі до Далласа (США), довелося зв’язати за допомогою скотчу. Про це пише видання ABC 7.

Пасажир Даг МакКрайт, який сидів у першому ряду, розповів журналістам, що стюардеса попросила порушника громадського порядку повернутися на своє місце, але той кричав, що хоче негайно вийти.

За словами очевидця, люди заклеїли скотчем ноги та зап'ястя дебошира й спостерігали за ним у передній частині салону, поки літак не приземлився у пункті призначення.

"Після посадки у салон зайшли співробітники правоохоронних органів, вони просто підняли його, ніби це згорнутий килим, і винесли", — згадує той випадок МакКрайт.

У звіті служби громадської безпеки зазначається, що пасажир був дуже схвильованим. Бортпровідниця стала між ним та дверима, щоб уникнути пошкодження дверей аварійного виходу, але дебошир кинувся вперед, вдаривши її й пошкодивши ліве зап'ястя та шию. Інший свідок стверджує, що він називав себе командиром судна.

Чарлі Борис, присутній у салоні, також втрутився, щоб розрядити ситуацію: "Бій або втеча, просто спрацював інстинкт. Проблему вдалось вирішити. Я дуже вдячний, що опинився тут", — сказав він.

Пізніше представники авіакомпанії American Airlines опублікували офіційну заяву щодо цього інциденту.

"Безпека наших клієнтів та членів команди — наш пріоритет. Дякуємо за те, що вони впоралися зі складною ситуацією. Офіцери поліції взяли під варту одну особу. Розслідування триває", — йдеться у коментарі.

Як з’ясувалося, порушник громадського порядку має паспорт Канади. Його затримали для проведення психіатричного обстеження, але не заарештували.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що пілот-віртуоз здійснив "хрестоматійну" аварійну посадку на одному колесі. На драматичних кадрах можна побачити, як літак Cessna 402C авіакомпанії Cape Air, що здійснював рейс до штату Мен (США), після виявлення проблеми з шасі повертається до аеропорту Логан (штат Мен, США).

Крім того, курйозний випадок стався на рейсі авіакомпанії United Airlines. У літаку Boeing 777-300ER, що прямував з Франкфурта (Німеччина) до Сан-Франциско (США), вийшов з ладу туалет, через що довелося здійснювати аварійну посадку.