"Він просто геній": пілот-віртуоз посадив літак лише з одним робочим колесом в шасі (відео)

Комерційний пілот, автор бестселерів та відомий блогер, який спеціалізується на темі авіації Патрік Сміт високо оцінив майстерність свого колеги, ім’я якого не розголошується.

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Пілот-віртуоз здійснив "хрестоматійну" аварійну посадку на одному колесі. На драматичних кадрах можна побачити, як літак Cessna 402C авіакомпанії Cape Air, що здійснював рейс до штату Мен (США), після виявлення проблеми з шасі повертається до аеропорту Логан (штат Мен, США). Про це повідомляє Associated Press.

Коли повітряне судно наближалося до летовища, працювало лише одне колесо під лівим крилом, на яке командирові дивом вдалося здійснити плавну посадку. Зрештою, літак відхилився вбік, перш ніж зупинився без видимих пошкоджень. При цьому ніхто на борту не постраждав.

"Він просто геній", — написав у коментарях під відео один з користувачів мережі.

Пілот та двоє пасажирів, зокрема стажист Cape Air, швидко вибралися назовні. На місце події прибула бригада медиків, а також рятувальники з пожежниками.

"Це була хрестоматійна посадка. Пілот зробив усе абсолютно правильно", — зазначив авіаційний експерт, аналітик з безпеки авіації та охорони здоров'я Джон Ненс в інтерв'ю журналістам, підкресливши, що завдяки підготовці командира вдалось уникнути аварійної ситуації та жертв.

"Це не те, що ви хотіли б пережити, незалежно від того, чи ви керуєте 747-м, Cessna чи будь-яким іншим літаком", — додав Ненс.

Комерційний пілот Патрік Сміт також високо оцінив майстерність свого колеги, ім’я якого не розголошується.

"Вони, безумовно, знали, з чим мають справу і що має статися. Висока майстерність під час приземлення полягає в тому, щоб утримати літак на наявних шасі якомога довше. Це нелегко зробити, бо у певний момент, коли швидкість зменшується, літак може перекинутися на бік", — пояснив Сміт.

Повідомляється, що технічний збій, який змусив Cessna 402C кружляти над аеропортом щонайменше годину, спричинив затримку інших рейсів. Федеральне управління цивільної авіації в США проводить розслідування.

Хто такий Патрік Сміт?

Патрік Сміт — американський комерційний пілот родом з Бостона (США), автор бестселерів та відомий блогер, який спеціалізується на темі авіації. Вів авторську колонку "Запитай пілота" в журналі Salon.com з 2002 по 2012 рік. Також Патрік виступав на більш ніж 400 радіо- і телеканалах, зокрема CNN, PBS, BBC. Його регулярно цитують друковані видання по всьому світу, серед яких The New York Times та Boston Globe. Журнал TIME визнав Сміта одним з "25 найкращих блогерів".

Патрік Сміт — американський комерційний пілот родом з Бостона Фото: Ask The Pilot

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що пасажири рейсу авіакомпанії Southwest Airlines до Г'юстона із жахом спостерігали, як під час зльоту розвалюється двигун на Boeing 737-800. Літак негайно повернувся до Денвера після того, як екіпаж помітив, що знімний металевий лист, який покриває один із двигунів, відірвався під час зльоту.

Крім того, курйозний випадок стався на рейсі авіакомпанії United Airlines. У літаку Boeing 777-300ER, що прямував з Франкфурта (Німеччина) до Сан-Франциско (США), вийшов з ладу туалет, через що довелося здійснювати аварійну посадку.