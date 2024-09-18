"Он просто гений": пилот-виртуоз посадил самолет только с одним рабочим колесом в шасси (видео)

Коммерческий пилот, автор бестселлеров и известный блогер, специализирующийся на теме авиации Патрик Смит высоко оценил мастерство своего коллеги, имя которого не разглашается.

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Пилот-виртуоз совершил "хрестоматийную" аварийную посадку на одном колесе. На драматических кадрах можно увидеть, как самолет Cessna 402C авиакомпании Cape Air, совершавший рейс в штат Мэн (США), после обнаружения проблемы с шасси возвращается в аэропорт Логан (штат Мэн, США). Об этом сообщает Associated Press.

Когда воздушное судно приближалось к аэродрому, работало только одно колесо под левым крылом, на которое командиру чудом удалось совершить плавную посадку. В конце концов, самолет отклонился в сторону, прежде чем остановился без видимых повреждений. При этом никто на борту не пострадал.

"Он просто гений", — написал в комментариях под видео один из пользователей сети.

Пилот и двое пассажиров, в частности стажер Cape Air, быстро выбрались наружу. На место происшествия прибыла бригада медиков, а также спасатели с пожарными.

"Это была хрестоматийная посадка. Пилот сделал все абсолютно правильно", — отметил авиационный эксперт, аналитик по безопасности авиации и здравоохранения Джон Нэнс в интервью журналистам, подчеркнув, что благодаря подготовке командира удалось избежать аварийной ситуации и жертв.

"Это не то, что вы хотели бы пережить, независимо от того, управляете ли вы 747-м, Cessna или любым другим самолетом", — добавил Нэнс.

Коммерческий пилот Патрик Смит также высоко оценил мастерство своего коллеги, имя которого не разглашается.

"Они, безусловно, знали, с чем имеют дело и что должно произойти. Высокое мастерство во время приземления заключается в том, чтобы удержать самолет на имеющихся шасси как можно дольше. Это нелегко сделать, потому что в определенный момент, когда скорость уменьшается, самолет может перевернуться на бок", — пояснил Смит.

Сообщается, что технический сбой, который заставил Cessna 402C кружить над аэропортом не менее часа, вызвал задержку других рейсов. Федеральное управление гражданской авиации в США проводит расследование.

Кто такой Патрик Смит?

Патрик Смит — американский коммерческий пилот родом из Бостона (США), автор бестселлеров и известный блогер, специализирующийся на теме авиации. Вел авторскую колонку "Спроси пилота" в журнале Salon.com с 2002 по 2012 год. Также Патрик выступал на более чем 400 радио- и телеканалах, в том числе CNN, PBS, BBC. Его регулярно цитируют печатные издания по всему миру, среди которых The New York Times и Boston Globe. Журнал TIME признал Смита одним из "25 лучших блогеров".

Патрик Смит — американский коммерческий пилот родом из Бостона Фото: Ask The Pilot

Напомним, ранее Фокус писал, что пассажиры рейса авиакомпании Southwest Airlines в Хьюстон с ужасом наблюдали, как во время взлета разваливается двигатель на Boeing 737-800. Самолет немедленно вернулся в Денвер после того, как экипаж заметил, что съемный металлический лист, который покрывает один из двигателей, оторвался во время взлета.

Кроме того, курьезный случай произошел на рейсе авиакомпании United Airlines. В самолете Boeing 777-300ER, следовавшем из Франкфурта (Германия) в Сан-Франциско (США), вышел из строя туалет, из-за чего пришлось совершать аварийную посадку.