Пассажиры самолета связали "командира", который решил открыть дверь и выйти (видео)

Бортпроводница стала между пассажиром и дверью, чтобы избежать повреждения двери аварийного выхода, но дебошир бросился вперед, ударив ее и повредив левое запястье и шею.

Буйного пассажира авиакомпании American Airlines, который пытался открыть дверь в самолете во время полета из Милуоки в Даллас (США), пришлось связать с помощью скотча. Об этом пишет издание ABC 7.

Пассажир Даг МакКрайт, который сидел в первом ряду, рассказал журналистам, что стюардесса попросила нарушителя общественного порядка вернуться на свое место, но тот кричал, что хочет немедленно выйти.

По словам очевидца, люди заклеили скотчем ноги и запястья дебошира и наблюдали за ним в передней части салона, пока самолет не приземлился в пункте назначения.

"После посадки в салон зашли сотрудники правоохранительных органов, они просто подняли его, будто это свернутый ковер, и вынесли", — вспоминает тот случай МакКрайт.

В отчете службы общественной безопасности отмечается, что пассажир был очень взволнованным. Бортпроводница стала между ним и дверью, чтобы избежать повреждения двери аварийного выхода, но дебошир бросился вперед, ударив ее и повредив левое запястье и шею. Другой свидетель утверждает, что он называл себя командиром судна.

Чарли Борис, присутствовавший в салоне, также вмешался, чтобы разрядить ситуацию: "Бой или бегство, просто сработал инстинкт. Проблему удалось решить. Я очень благодарен, что оказался здесь", — сказал он.

Позже представители авиакомпании American Airlines опубликовали официальное заявление относительно этого инцидента.

"Безопасность наших клиентов и членов команды — наш приоритет. Спасибо за то, что они справились со сложной ситуацией. Офицеры полиции взяли под стражу одного человека. Расследование продолжается", — говорится в комментарии.

Как выяснилось, нарушитель общественного порядка имеет паспорт Канады. Его задержали для проведения психиатрического обследования, но не арестовали.

Напомним, ранее Фокус писал, что пилот-виртуоз совершил "хрестоматийную" аварийную посадку на одном колесе. На драматических кадрах можно увидеть, как самолет Cessna 402C авиакомпании Cape Air, совершавший рейс в штат Мэн (США), после обнаружения проблемы с шасси возвращается в аэропорт Логан (штат Мэн, США).

Кроме того, курьезный случай произошел на рейсе авиакомпании United Airlines. В самолете Boeing 777-300ER, следовавшем из Франкфурта (Германия) в Сан-Франциско (США), вышел из строя туалет, из-за чего пришлось совершать аварийную посадку.