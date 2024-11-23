Почему иллюминаторы в самолетах круглые, а не квадратные: капитан самолета дал простое объяснение

По словам капитана, форму иллюминатора решили изменить после серии авиакатастроф, причиной которых являются именно трещины в окнах.

Многие во время полетов самолетом смотрели в иллюминатор. Однако мало кто задумывался, почему форма окна именно такой формы. Один из пилотов American Airlines решил рассказать историю их эволюции, рассказывает Ехргеѕѕ.

"Вы когда-нибудь задумывались, почему пассажирские окна закруглены по краям, а не квадратные?" — спросил пилот по имени Стив под ником @captainsteeeve у своих подписчиков.

Он пояснил, что подобная конструкция была реализована в 1950-х годах после серии катастроф.

"Некоторые авиалайнеры были спроектированы с квадратными окнами, и в Европе, когда самолеты стали подниматься выше и требовать больше давления, обнаружилась проблема. Несколько самолетов было потеряно в воздухе — они буквально разваливались на части", — отметил работник авиакомпании.

Он добавил, что самолеты "буквально развалились на части". Таким образом было потеряно несколько машин. Это произошло из-за того, что у квадратных окон создавалась маленькая трещина по краю.

"Эти трещины образовывались из-за напряжения в самолете — самолет фактически развалились", — пояснил Стив.

По его словам, в дальнейшем было решено проектировать иллюминаторы круглыми. Это сделало их более прочными, снизило риск появления трещин. Капитан Стив добавил, что "с тех пор проблем не возникало".

Напомним, в самолете Boeing 777-300ER, следовавшем из Франкфурта (Германия) в Сан-Франциско (США), вышел из строя туалет. Из-за этого ему пришлось совершать аварийную посадку.

Отметим, что во время полета из Милуоки в Даллас (США) один буйный пассажир пытался открыть дверь в самолете. Мужчину пришлось связать с помощью скотча.