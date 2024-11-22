Вчені думали, що знайшли в океані літак Амелії Ергарт: чим він був насправді (фото)

Таємницю зникнення легендарної льотчиці Амелії Ергарт намагаються розгадати вже понад 80 років. Дослідники експедиції Deep Sea Vision були впевнені, що знайшли уламки її літака в Тихому океані.

У компанії з дослідження океану Deep Sea Vision у січні цього року заявляли, що виявили літак Амелії Ергарт. Американська льотчиця Ергарт була однією з перших жінок в авіації та першою жінкою, яка перелетіла Атлантичний океан, а 87 років тому вона загадково зникла. У Deep Sea Vision сподівалися, що знайшли на дні Тихого океану уламки її літака Lockheed 10-E Electra, однак через 11 місяців отримали чіткіше зображення і побачили, що насправді знахідка виявилася скельним утворенням. Компанія опублікувала світлину у Facebook.

"Літак Амелії Ергарт" на дні Тихого океану насправді виявився скелями Фото: Facebook / Deep Sea Vision

Торік із вересня по грудень компанія Deep Sea Vision шукала літак зниклої ще у 1937 році американської піонерки авіації. В січні 2024 року підводний дрон з геолокатором натрапив на об'єкт, схожий на залишки літака. Учасники експедиції думали, що нарешті знайшли уламки Lockheed 10-E Electra. Проте в листопаді вони отримали чіткіше зображення і розчарувалися — рештки літака виявилися підводними скелями.

"Після 11 місяців очікування нарешті закінчилося, і, на жаль, це була не "Електра 10-Е" Амелії (це просто природне скельне утворення)", — повідомила компанія.

Після невдачі Deep Sea Vision не припинила пошуки. Станом на сьогодні експедиція дослідила майже 20 000 квадратних кілометрів океанського дна, говорять у компанії.

"Сюжет затягується, але доказів її зникнення досі не знайдено… Дайте нам знати, що ви думаєте — у неї закінчився бензин біля острова Хауленд?" — написали Deep Sea Vision.

Попереднє зображення об'єкта на дні океану, який Deep Sea Vision прийняли за літак Ергарт Фото: Futurism

Зникнення Амелії Ергарт: що сталося з легендарною льотчицею

За свого життя знаменита американська льотчиця Амелія Ергарт встигла встановити кілька рекордів. Найбільше вона відома як перша у світі жінка, що самотужки перелетіла Атлантичний океан. У 1937 році Амелія мала намір стати першою жінкою, що здійснила навколосвітній переліт. Разом зі штурманом Фредом Нунаном вони вирушили на літаку Lockheed 10-E Electra і мали здійснити дозаправлення біля острова Хауленд, коло якого вчені й шукали уламки літака. Однак літак загадково зник разом з екіпажем.

Ця таємниця породила безліч теорій. Одні вважають, що Ергарт і Нуан вимушено приземлилися на одному з тихоокеансбких островів і померли там від голоду. Інші припускають, що вони могли натрапити на японські війська й опинитися в полоні — хоча війни між Японією та США до грудня 1941 року ще не було. Також є теорія, що авіаторів могли з'їсти аборигени.

Зазначимо, 18 жовтня ЗМІ розповідали про іншу таємницю, пов'язану з трагедією на "Титаніку". Коли корабель ішов на дно після зіткнення з айсбергом, 30 пасажирів сіли в рятувальну шлюпку Collapsible A, але всі вони загинули в боротьбі за виживання. Шлюпку знайшли через місяць після катастрофи з трьома розкладеними тілами всередині.