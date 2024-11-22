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Вчені думали, що знайшли в океані літак Амелії Ергарт: чим він був насправді (фото)

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Фото: Flickr / Wasfi Akab | Американська льотчиця Амелія Ергарт таємниче зникла 87 років тому

Таємницю зникнення легендарної льотчиці Амелії Ергарт намагаються розгадати вже понад 80 років. Дослідники експедиції Deep Sea Vision були впевнені, що знайшли уламки її літака в Тихому океані.

У компанії з дослідження океану Deep Sea Vision у січні цього року заявляли, що виявили літак Амелії Ергарт. Американська льотчиця Ергарт була однією з перших жінок в авіації та першою жінкою, яка перелетіла Атлантичний океан, а 87 років тому вона загадково зникла. У Deep Sea Vision сподівалися, що знайшли на дні Тихого океану уламки її літака Lockheed 10-E Electra, однак через 11 місяців отримали чіткіше зображення і побачили, що насправді знахідка виявилася скельним утворенням. Компанія опублікувала світлину у Facebook.

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"Літак Амелії Ергарт" на дні Тихого океану насправді виявився скелями
Фото: Facebook / Deep Sea Vision

Торік із вересня по грудень компанія Deep Sea Vision шукала літак зниклої ще у 1937 році американської піонерки авіації. В січні 2024 року підводний дрон з геолокатором натрапив на об'єкт, схожий на залишки літака. Учасники експедиції думали, що нарешті знайшли уламки Lockheed 10-E Electra. Проте в листопаді вони отримали чіткіше зображення і розчарувалися — рештки літака виявилися підводними скелями.

"Після 11 місяців очікування нарешті закінчилося, і, на жаль, це була не "Електра 10-Е" Амелії (це просто природне скельне утворення)", — повідомила компанія.

Після невдачі Deep Sea Vision не припинила пошуки. Станом на сьогодні експедиція дослідила майже 20 000 квадратних кілометрів океанського дна, говорять у компанії.

"Сюжет затягується, але доказів її зникнення досі не знайдено… Дайте нам знати, що ви думаєте — у неї закінчився бензин біля острова Хауленд?" — написали Deep Sea Vision.

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Попереднє зображення об'єкта на дні океану, який Deep Sea Vision прийняли за літак Ергарт
Фото: Futurism

Зникнення Амелії Ергарт: що сталося з легендарною льотчицею

За свого життя знаменита американська льотчиця Амелія Ергарт встигла встановити кілька рекордів. Найбільше вона відома як перша у світі жінка, що самотужки перелетіла Атлантичний океан. У 1937 році Амелія мала намір стати першою жінкою, що здійснила навколосвітній переліт. Разом зі штурманом Фредом Нунаном вони вирушили на літаку Lockheed 10-E Electra і мали здійснити дозаправлення біля острова Хауленд, коло якого вчені й шукали уламки літака. Однак літак загадково зник разом з екіпажем.

Ця таємниця породила безліч теорій. Одні вважають, що Ергарт і Нуан вимушено приземлилися на одному з тихоокеансбких островів і померли там від голоду. Інші припускають, що вони могли натрапити на японські війська й опинитися в полоні — хоча війни між Японією та США до грудня 1941 року ще не було. Також є теорія, що авіаторів могли з'їсти аборигени.

Зазначимо, 18 жовтня ЗМІ розповідали про іншу таємницю, пов'язану з трагедією на "Титаніку". Коли корабель ішов на дно після зіткнення з айсбергом, 30 пасажирів сіли в рятувальну шлюпку Collapsible A, але всі вони загинули в боротьбі за виживання. Шлюпку знайшли через місяць після катастрофи з трьома розкладеними тілами всередині.