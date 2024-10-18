Досі не розгадана: з трагедією на "Титаніку" пов'язана таємниця загибелі 3 людей (відео)

Коли лайнер почав тонути, 30 пасажирів залізли в рятувальну шлюпку, яку спустили з правого борту. Однак майже через місяць на її борту виявили три тіла.

Related video

Трагічна історія потонулого корабля "Титанік" й досі захоплює людей. Однак таємницю одного з рятувальних човнів, Collapsible A, майже забули. Про це 18 жовтня повідомили у британському виданні Express.

З дня, коли потонув океанський лайнер, вже минуло понад століття. Будівельники називали його "практично непотоплюваним", але "Титанік" зіткнувся з айсбергом та пішов на дно Атлантичного океану.

Авторка блогу historyoflondon у TikTok, однак, нагадала про одну нерозгадану таємницю, пов’язану з трагедією. Вона розповіла про рятувальний човен Collapsible A, чия історія майже забута.

Судно мало врятувати життя десяткам людей, але усі його пасажири загинули у боротьбі за виживання. Згодом шлюпку виявили з трьома розкладеними тілами на борту.

Collapsible A знайшли майже через місяць після того, як потонув "Титанік". Тіла належали двом корабельним пожежникам, які втекли з машинного відділення, та пасажиру першого класу Томасу Бітті. В момент загибелі чоловік був одягнутий у смокінг.

У ЗМІ підкреслили, що загадка Collapsible A містить "набагато більше". Шлюпка була складаним плотом типу Engelhardt та зберігалась над офіцерським приміщенням на правому борту "Титаніка". Вона була десятим рятувальним човном, спущеним на воду з того борту.

Офіцери Муді, Мердок і Вайлд зняли Collapsible A приблизно о 2:03, але не могли правильно опустити його та підготувати, бо "Титанік" йшов на дно надто швидко. Приблизно о 2:07 шлюпка нарешті зіслизнула у воду з корабля.

Фото рятувальної шлюпки Collapsible A Фото: titanic.fandom.com

Вважається, що на борту перебували 30 пасажирів, які прагнули опинитись якомога далі від лайнера. Серед хаосу багато людей просто випали й вже не змогли забратись назад.

Від 17 до 25 осіб все ж зайняли місця у шлюпці перед тим, як вона відійшла від "Титаніка". Усі вони відганяли тих, хто плавав у воді поблизу, за допомогою весел. Один з тих, кому вдалося вижити, Август Веннерстрьом ділився, що відчував себе покинутим та не відчував власного тіла.

Фото рятувальної шлюпки Collapsible A Фото: titanic.fandom.com

Коли хтось помирав, тіло викидали за борт, щоб у живих було більше місця й човен був легшим. Усіх, кому вдалося витримати це випробовування, врешті врятували на інших шлюпках. Це сталося приблизно о 4:30. До ранку з 30 пасажирів дожили лише 14.

Однак після порятунку людей сам пліт покинули в океані — залишили на самоплив. Вже майже через місяць його знайшли. На борту були виявлені три тіла.

Фото рятувальної шлюпки Collapsible A Фото: titanic.fandom.com

Нагадаємо, на Землі Королеви Мод помітили дивну аномалію. У мережі припустили, що на фото — "будинок снігової людини" або вхід до шатла.

Люди розгадали, чим пахне популярний парфум Lost Cherry від Tom Ford, який обходиться поціновувачам у 255 доларів. Однак нова асоціація навряд ощасливить тих, хто любить дорогий аромат.