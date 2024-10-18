До сих пор не разгадана: с трагедией на "Титанике" связана тайна гибели 3 человек (видео)

Когда лайнер начал тонуть, 30 пассажиров залезли в спасательную шлюпку, которую спустили с правого борта. Однако почти через месяц на ее борту обнаружили три тела.

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Трагическая история утонувшего корабля "Титаник" до сих пор захватывает людей. Однако тайну одной из спасательных лодок, Collapsible A, почти забыли. Об этом 18 октября сообщили в британском издании Express.

Со дня, когда утонул океанский лайнер, уже прошло более века. Строители называли его "практически непотопляемым", но "Титаник" столкнулся с айсбергом и пошел на дно Атлантического океана.

Автор блога historyoflondon в TikTok, однако, напомнила об одной неразгаданной тайне, связанной с трагедией. Она рассказала о спасательной лодке Collapsible A, чья история почти забыта.

Судно должно было спасти жизнь десяткам людей, но все его пассажиры погибли в борьбе за выживание. Впоследствии шлюпку обнаружили с тремя разложенными телами на борту.

Collapsible A нашли почти через месяц после того, как утонул "Титаник". Тела принадлежали двум корабельным пожарным, которые сбежали из машинного отделения, и пассажиру первого класса Томасу Битти. В момент гибели мужчина был одет в смокинг.

В СМИ подчеркнули, что загадка Collapsible A содержит "гораздо больше". Шлюпка была складным плотом типа Engelhardt и хранилась над офицерским помещением на правом борту "Титаника". Она была десятой спасательной лодкой, спущенной на воду с того борта.

Офицеры Муди, Мердок и Уайлд сняли Collapsible A примерно в 2:03, но не могли правильно опустить его и подготовить, потому что "Титаник" шел ко дну слишком быстро. Примерно в 2:07 шлюпка наконец соскользнула в воду с корабля.

Фото спасательной шлюпки Collapsible A Фото: titanic.fandom.com

Считается, что на борту находились 30 пассажиров, которые стремились оказаться как можно дальше от лайнера. Среди хаоса многие люди просто выпали и уже не смогли забраться обратно.

От 17 до 25 человек все же заняли места в шлюпке перед тем, как она отошла от "Титаника". Все они отгоняли тех, кто плавал в воде поблизости, с помощью весел. Один из тех, кому удалось выжить, Август Веннерстрьом делился, что чувствовал себя брошенным и не чувствовал собственного тела.

Фото спасательной шлюпки Collapsible A Фото: titanic.fandom.com

Когда кто-то умирал, тело выбрасывали за борт, чтобы у живых было больше места и лодка была легче. Всех, кому удалось выдержать это испытание, в конце концов спасли на других шлюпках. Это произошло примерно в 4:30. До утра из 30 пассажиров дожили только 14.

Однако после спасения людей сам плот бросили в океане — оставили на самотек. Уже почти через месяц его нашли. На борту были обнаружены три тела.

Фото спасательной шлюпки Collapsible A Фото: titanic.fandom.com

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