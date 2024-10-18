Аромат, как в морге: фанаты раскритиковали новый аромат Lost Cherry от Тома Форда (видео)

В состав духов за 255 долларов входит компонент, которым маскируют химикаты в бальзамирующей жидкости.

Related video

Духи Тома Форда за 255 долларов сравнивают с бальзамирующей жидкостью. Сладковатый аромат Lost Cherry от Tom Ford стал фаворитом среди поклонников парфюма, некоторые поклонники красоты описывают его как аромат, который делает их "счастливыми". Но они и не подозревали, чем на самом деле пахнут новые популярные духи. Об этом пишет NYpost.

Оказалось, что популярные духи пахнут бальзамирующей жидкостью

Анна Ван Бернен, блогер и студентка старших курсов Стэнфордского университета, рассказала в сети, что накопила 225 долларов на покупку аромата во время поездки в Гонконг, но позже узнала из своей ленты TikTok, что он "пахнет точь-в-точь как бальзамирующая жидкость".

"Все еще убита горем. И пахнущая бальзамирующей жидкостью", — мрачно пошутила она под своим видео.

Аромат Lost Cherry описывается как "содержащий ноты черной вишни, миндаля и бобов тонка". Но в комментариях под постом Анны многие отметили, что хитовый аромат от Тома Форда и правда пахнет, как бальзамирующая жидкость.

Аромат Lost Cherry

"Работая с трупами, я всегда думал: "Кто здесь пахнет вишней? А потом появился этот аромат", — написал один из зрителей.

Некоторые люди подтвердили интернет-теории о том, что аромат действительно пахнет как "морг", в то время как другие попытались развенчать предполагаемый слух.

"Lost Cherry был моим свадебным парфюмом, и это аромат, за который я получаю больше всего комплиментов. Поэтому, я думаю, многим из нас нравится запах бальзамирующей жидкости", — написал другой комментатор.

Однако один бывший студент медицинского факультета написал, что это аромат Lost Cherry от Tom Ford – это вовсе не "запах трупов", как начали называть его в комментариях. Он пошутил, если кому-то по вкусу новым парфюм, то неприятные ассоциации возникнут только у владельца похоронного бюро.

Несмотря на споры в Интернете о том, является ли этот парфюм, который некоторые пользователи TikTok называют запахом "сладкого трупа", точным соответствием аромату бальзамирующей жидкости, эксперты утверждают, что аромат на самом деле может быть похожим из-за бензальдегида, или бензойного альдегида, который используется в пище или парфюмерии для создания привкуса или запаха миндаля или вишни.

Это то же самое химическое вещество, которое используется в процессе бальзамирования. Работница похоронного агентства Три Карр рассказала, что бензальдегид с ароматом марципана и пряностей часто используют, чтобы замаскировать химические запахи.

Напомним, ранее археологи и ученые воссоздали аромат, который предпочитал Юлий Цезарь. Духи правителя Древнего Рима пахли кедром, горной розой и мятой.