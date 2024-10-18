Аромат, як у морзі: фанати розкритикували новий парфум Lost Cherry від Тома Форда (відео)

До складу парфумів за 255 доларів входить компонент, яким маскують хімікати в бальзамувальній рідині.

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Парфуми Тома Форда за 255 доларів порівнюють із бальзамувальною рідиною. Солодкуватий аромат Lost Cherry від Tom Ford став фаворитом серед шанувальників парфумів, деякі прихильники краси описують його як аромат, який робить їх "щасливими". Але вони й не підозрювали, чим насправді пахнуть нові популярні парфуми. Про це пише NYpost.

Виявилося, що популярні парфуми пахнуть бальзамувальною рідиною

Анна Ван Бернен, блогерка і студентка старших курсів Стенфордського університету, розповіла в мережі, що накопичила 225 доларів на купівлю аромату під час поїздки в Гонконг, але пізніше дізналася зі своєї стрічки TikTok, що він "пахне точнісінько як бальзамувальна рідина".

"Все ще вбита горем. І пахне бальзамувальною рідиною", — похмуро пожартувала вона під своїм відео.

Аромат Lost Cherry описується як такий, що "містить ноти чорної вишні, мигдалю та бобів тонка". Але в коментарях під постом Анни багато хто зазначив, що хітовий аромат від Тома Форда і справді пахне, як бальзамувальна рідина.

Аромат Lost Cherry

"Працюючи з трупами, я завжди думав: "Хто тут пахне вишнею? А потім з'явився цей аромат", — написав один із глядачів.

Деякі люди підтвердили інтернет-теорії про те, що аромат справді пахне як "морг", тоді як інші спробували розвінчати передбачуваний слух.

"Lost Cherry був моїм весільним парфумом і це аромат, за який я отримую найбільше компліментів. Тому, я думаю, багатьом із нас подобається запах бальзамувальної рідини", — написав інший коментатор.

Однак один колишній студент медичного факультету написав, що цей аромат Lost Cherry від Tom Ford — це зовсім не "запах трупів", як почали називати його в коментарях. Він пожартував, якщо комусь до смаку нові парфуми, то неприємні асоціації виникнуть тільки у власника похоронного бюро.

Попри суперечки в Інтернеті щодо того, чи є цей парфум, який деякі користувачі TikTok називають запахом "солодкого трупа", точною відповідністю аромату бальзамувальної рідини, експерти стверджують, що аромат насправді може бути схожим через бензальдегід, або бензойний альдегід, який використовують у їжі або парфумерії для створення присмаку або запаху мигдалю або вишні.

Це та ж сама хімічна речовина, яку використовують у процесі бальзамування. Працівниця похоронного агентства Трі Карр розповіла, що бензальдегід із ароматом марципану і прянощів часто використовують, щоб замаскувати хімічні запахи.

Нагадаємо, раніше археологи і вчені відтворили аромат, якому надавав перевагу Юлій Цезар. Парфуми правителя Стародавнього Риму пахли кедром, гірською трояндою і м'ятою.