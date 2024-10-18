Окрестили "домом снежного человека": в Антарктиде обнаружили загадочную аномалию (фото)

Случайно найденную аномалию уже окрестили домом "снежного человека" или входом в шаттл, который имеет внеземное происхождение. Однако ученые считают, что никакой конспирологии здесь не следует искать, ведь все имеет довольно научное объяснение.

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Своеобразную аномалию заметили на Земле Королевы Мод, вблизи станции Шёва, на которой работают японские метеорологи и ученые. Интернет-пользователи поспешили высказать предположение, что это "дом снежного человека" или вход в шаттл, как в эпопее "Звездный путь", пишет Mirror.

Так называемые "двери" впервые заметил пользователь Reddit по координатам 6900'50 "S 3936'22 "E, что вызвало дискуссию в Интернете о происхождении непонятной конструкции. Одна из теорий предполагает, что дверь является входом в секретную базу, где высшие лидеры, пришельцы и даже "люди-кроты" ищут убежища от суровых погодных условий.

"Портал" в Антарктиде (фото: скриншот из Google Pro Map)

Другие теории говорят, что это дверь самолета или "большое хранилище семян, как то, что на Шпицбергене в Норвегии". По данным Британской антарктической службы, Антарктида, самый холодный, самый ветреный и самый отдаленный континент на Земле, содержит 90% мирового льда.

Однако профессор Бетан Дэвис, преподавательница гляциологии в Университете Ньюкасла, заявила, что этот феномен имеет очень простое и рациональное объяснение. Когда ей предоставили координаты в Google Earth Pro, то она после просмотра локации сказала, что это, скорее всего, — "айсберг, который сел на мель и тает на месте".

Напомним, Фокус писал, что ученые рассказали, когда Антарктида не была покрыта льдом и почему. По их словам, Антарктида может избавиться от своего толстого ледяного покрова в будущем.

Также мы ранее сообщали, что необъяснимые возмущения встряхнули небо над Антарктидой и ученые зафиксировали аномалию. Исследователи пытаются разобраться в причинах внезапного потепления стратосферы над континентом.