Охрестили "будинком снігової людини": в Антарктиді виявили загадкову аномалію (фото)

Випадково знайдену аномалію вже охрестили будинком "снігової людини" або входом у шатл, який має позаземне походження. Однак вчені вважають, що ніякої конспірології тут не слід шукати, адже все має доволі наукове пояснення.

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Своєрідну аномалію помітили на Землі Королеви Мод, поблизу станції Сьова, на якій працюють японські метеорологи та науковці. Інтернет-користувачі поспішили висловити припущення, що це "будинок снігової людини" чи вхід до шатла, як в епопеї "Зоряний шлях", пише Mirror.

Так звані "двері" вперше помітив користувач Reddit за координатами 6900'50"S 3936'22"E, що викликало дискусію в Інтернеті про походження незрозумілої конструкції. Одна з теорій припускає, що двері є входом до секретної бази, де вищі лідери, прибульці та навіть "люди-кроти" шукають притулку від суворих погодних умов.

"Портал" в Антарктиді (фото: скріншот з Google Pro Map)

Інші теорії кажуть, що це двері літака або "велике сховище насіння, як те, що на Шпіцбергені в Норвегії". За даними Британської антарктичної служби, Антарктида, найхолодніший, найвітряніший і найвіддаленіший континент на Землі, містить 90% світового льоду.

Однак професорка Бетан Девіс, викладачка гляціології в Університеті Ньюкасла, заявила, що цей феномен має дуже просте та раціональне пояснення. Коли їй надали координати в Google Earth Pro, то вона після перегляду локації сказала, що це, швидше за все, — "айсберг, який сів на мілину і тане на місці".

Нагадаємо, Фокус писав, що учені розповіли, коли Антарктида не була вкрита льодом і чому. За їхніми словами, Антарктида може позбутися свого товстого крижаного покриву в майбутньому.

Також ми раніше повідомляли, що незрозумілі збурення струсонули небо над Антарктидою і вчені зафіксували аномалію. Дослідники намагаються розібратися в причинах раптового потепління стратосфери над континентом.