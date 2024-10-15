Подводное сокровище: с затонувшего "индийского Титаника" подняли серебра на 40 млн долларов

Торговый пароход SS Tilawa был потоплен в 1942 году двумя японскими торпедами. А серебряные слитки из его трюма подняли тайно десятилетия спустя.

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Ценный груз круизного лайнера, прозванного "индийским Титаником", был тайно поднят со дна спустя 75 лет после того, как он был потоплен японской подводной лодкой. Об этом пишет The Sun.

20 ноября 1942 года пароход SS Tilawa отправился из Мумбаи (Индия) в Дурбан (Южная Африка) с 958 людьми на борту, включая 732 пассажиров и четырех артиллеристов. Но был потоплен двумя торпедами, выпущенными японской подлодкой в 1200 км к северо-востоку от Сейшельских островов.

Лайнер "Тилава" Фото: Instagram/@tilawa1942

На борту судна, затонувшего на глубине более 4500 метров в Индийском океане, осталось серебра на сумму более 40 миллионов долларов. Слитки весом почти в 60 тонн, хранились в трюме. Они предназначались для Южно-Африканского союза для чеканки монет.

Поднятое с затонувшего корабля серебро Фото: Instagram/@tilawa1942

На корабле было всего девять спасательных шлюпок, так что 280 человек погибли, остальных спасли корабли британского флота HMS Birmingham и SS Carthage.

Поскольку трагедия затерялась в кошмарных новостях с фронта, только в 2014 году внимание вновь обратилось к "индийскому Титанику" и его ценному грузу.

В том же году британская спасательная компания Argentum Exploration Ltd. начала глубоководную поисковую миссию с целью найти место крушения и обследовать территорию.

Корабль находился на глубине около 4500 метров. После затопления он лег на левый борт на скалистый уступ.

Затонувший корабль "Тилава" Фото: Instagram/@tilawa1942

Спустя три года после обследования команда "Аргентум" успешно подняла 2364 из 2391 серебряных слитков, находившихся на борту. Ценный груз был обнаружен в опиумном помещении корабля после того, как почтовый и багажный отсеки оказались пустыми.

Затем серебро перевезли в Великобританию, где компания Argentum, принадлежащая руководителю хедж-фонда Полу Маршаллу, объявила о своих правах на него в соответствии с морским правом.

Однако Южная Африка опровергла эти утверждения, и вопрос был передан в Верховный суд, который в мае постановил, что серебро стоимостью 43 миллиона долларов принадлежит Южной Африке.

Памятные монеты, отлитые из поднятого со дна серебра Фото: Instagram/@tilawa1942

Тем временем до наших дней дожили двое пассажиров, которые были на борту судна Tilawa. Каждый год они собираются на ужин для выживших, который устраивают в честь забытой трагедии.

Элвинд Джани, которому на тот момент было три года, рассказал о трагедии в интервью для программы Witness History на BBC.

"Моя мать несла меня и привязала сзади шалью, чтобы руки были свободны, а затем медленно спустилась по веревке в спасательную шлюпку", — сказал он, в каждой шлюпке помещалось по 20 человек, также им передали немного печенья и воды.

Еще одна пассажирка, Тедж Пракаш Мангат, которой на тот момент было девять лет, рассказала, что она почувствовала, как вода поднимается у ее ног, прежде чем ее отец успел отвести ее в безопасное место на спасательном плоту.

Вместо того чтобы остаться в безопасности со своей дочерью, отец Мангат вернулся на поиски ее братьев и пообещал скоро вернуться.

В этот момент вторая торпеда попала в SS Tilawa.

"Я увидела, что люди кричат ​​и плачут, и посмотрела на корабль. Я ждала своего отца. Было полнолуние, когда мы услышали громкий взрыв. Это была вторая торпеда. Я увидела черный дым, и корабль затонул", — отец Мангат спасся, уцепившись за борт шлюпки, а ее братья погибли.

Напомним, ранее Фокус писал о самых больших кладах, найденных на затонувших кораблях.