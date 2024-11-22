Ученые думали, что нашли в океане самолет Амелии Эргарт: чем он был на самом деле (фото)
Тайну исчезновения легендарной летчицы Амелии Эргарт пытаются разгадать уже более 80 лет. Исследователи экспедиции Deep Sea Vision были уверены, что нашли обломки ее самолета в Тихом океане.
В компании по исследованию океана Deep Sea Vision в январе этого года заявляли, что обнаружили самолет Амелии Эргарт. Американская летчица Эргарт была одной из первых женщин в авиации и первой женщиной, которая перелетела Атлантический океан, а 87 лет назад она загадочно исчезла. В Deep Sea Vision надеялись, что нашли на дне Тихого океана обломки ее самолета Lockheed 10-E Electra, однако через 11 месяцев получили более четкое изображение и увидели, что на самом деле находка оказалась скальным образованием. Компания опубликовала фотографию в Facebook.
В прошлом году с сентября по декабрь компания Deep Sea Vision искала самолет пропавшей еще в 1937 году американской пионерки авиации. В январе 2024 года подводный дрон с геолокатором наткнулся на объект, похожий на остатки самолета. Участники экспедиции думали, что наконец нашли обломки Lockheed 10-E Electra. Однако в ноябре они получили более четкое изображение и разочаровались — остатки самолета оказались подводными скалами.
"После 11 месяцев ожидания наконец закончилось, и, к сожалению, это была не "Электра 10-Е" Амелии (это просто естественное скальное образование)", — сообщила компания.
После неудачи Deep Sea Vision не прекратила поиски. По состоянию на сегодня экспедиция исследовала почти 20 000 квадратных километров океанского дна, говорят в компании.
"Сюжет затягивается, но доказательств ее исчезновения до сих пор не найдено... Дайте нам знать, что вы думаете — у нее закончился бензин возле острова Хауленд?" — написали Deep Sea Vision.
Исчезновение Амелии Эрхарт: что произошло с легендарной летчицей
За свою жизнь знаменитая американская летчица Амелия Эргарт успела установить несколько рекордов. Больше всего она известна как первая в мире женщина, самостоятельно перелетевшая Атлантический океан. В 1937 году Амелия намеревалась стать первой женщиной, совершившей кругосветный перелет. Вместе со штурманом Фредом Нунаном они отправились на самолете Lockheed 10-E Electra и должны были осуществить дозаправку у острова Хауленд, возле которого ученые и искали обломки самолета. Однако самолет загадочно исчез вместе с экипажем.
Эта тайна породила множество теорий. Одни считают, что Эргарт и Нуан вынужденно приземлились на одном из тихоокеанских островов и умерли там от голода. Другие предполагают, что они могли наткнуться на японские войска и оказаться в плену — хотя войны между Японией и США до декабря 1941 года еще не было. Также есть теория, что авиаторов могли съесть аборигены.
Отметим, 18 октября СМИ рассказывали о другой тайне, связанной с трагедией на "Титанике". Когда корабль шел ко дну после столкновения с айсбергом, 30 пассажиров сели в спасательную шлюпку Collapsible A, но все они погибли в борьбе за выживание. Шлюпку нашли через месяц после катастрофы с тремя разложенными телами внутри.